Sécurité routière : la situation en Irlande, en Argentine et en Côte d'Ivoire

Le 15 février 2024, les chiffres de la sécurité routière annonçaient 240 décès sur les routes françaises en janvier, soit une hausse de 6%, par rapport à la même période en 2023. En Irlande, après plusieurs accidents tragiques, l'Autorité de la sécurité routière s'apprête à lancer une importante augmentation des campagnes de sécurité. En Argentine, le nombre de victimes diminue avec le temps, mais de nombreux facteurs continuent d'inquiéter les spécialistes. Enfin, en Côte d'Ivoire, la sécurité routière est devenue l'une des priorités du gouvernement.

Des chiffres alarmants en Irlande

Depuis le début de l’année 2024, il y a déjà eu 25 décès sur les routes en Irlande, ce qui représente un décès tous les deux jours. L'année 2023 a également été une année tragique, avec au total, 184 décès sur les routes, soit 20% de plus qu'en 2022. La plupart des accidents mortels concernaient d'ailleurs de jeunes conducteurs.

Tous ces chiffres suscitent une certaine inquiétude quant à l'efficacité des campagnes de sécurité dans le pays. L'Autorité de la sécurité routière vient donc d'être autorisée à dépenser 5 millions d’euros supplémentaires, par rapport à son budget annuel. Mais au-delà des campagnes de sensibilisation, des peines plus sévères pour les infractions routières sont à l'étude. Une révision drastique des limitations de vitesse devrait aussi être mise en place puisque sur les routes nationales, elles passeraient de 100 à 80 km/h maximum, et sur les routes rurales de 80 à 60km/h.

La vitesse et l'alcool en cause

Un nouveau projet de loi en Irlande est en ce moment très critiqué. Il vise en effet à augmenter les heures d'ouverture des établissements qui vendent de l'alcool. Or, lorsque ces heures d'ouverture sont prolongées, dans des zones où il y a peu de transports en commun, il y a automatiquement plus d'accidents liés à la conduite en état d'ivresse.

Les chiffres le prouvent. En Irlande, plus d'un tiers des conducteurs décédés présentent une toxicologie positive pour l'alcool et près de trois-quarts de ces décès surviennent sur des routes rurales.

Des chiffres contradictoires en Argentine

De source officielle et selon le dernier rapport en 2022, il y a eu, cette année-là, 3 828 victimes en Argentine. Mais il existe d'autres chiffres, notamment ceux de l'association, Luttons pour la vie, qui en recense presque le double. Plus de 6 200 morts sur les routes argentines, soit 17 personnes tuées chaque jour. D’après les statistiques de l’Observatoire de sécurité routière, 76% des victimes sont des hommes, surtout âgés de 15 à 34 ans et plus de la moitié des accidents sont des collisions entre deux véhicules sur des routes nationales et régionales.

Ces résultats sont d'abord dus à un problème d'infrastructure et de gestion, puisque de nombreuses routes sont en très mauvais état, avec une signalisation insuffisante, peu illuminées ou trop étroites. Il y a aussi le comportement des automobilistes, car, selon Luttons pour la vie, 17% d'entre eux regardent leur portable en conduisant et 90% ne laissent pas la priorité aux piétons.

Pourtant, 67% des Argentins considèrent qu’ils sont d’excellents conducteurs. Une surestimation de leurs capacités particulièrement dangereuse au moment d’assumer des risques et de prendre des décisions au volant.

Un système décentralisé

Chaque région est chargée des infrastructures, faisant de l’Argentine un pays très inégal au niveau de la qualité des routes. Les capacités de financement sont très différentes entre elles, ce qui devrait s'approfondir avec le président Milei qui refuse d’envoyer de l’argent aux régions. Cependant, la volonté de changement est là puisqu'en 2023 les deux tiers des régions ont par exemple adopté la loi de l’alcool zéro au volant, dont celle de Buenos Aires où l’on enregistre le plus d’accidents.

Malgré les chiffres de victimes qui sont en baisse, l’Argentine aurait besoin de plus d’enseignement, de conscientisation et d’action politique pour réduire l’insécurité routière, principale cause de mortalité.

En Côte d'Ivoire, le gouvernement a un plan ambitieux

En 2022, 1 614 personnes ont été tuées sur les routes, selon le ministère du Transport, un chiffre largement sous-estimé selon des organisations de la société civile. Ce pays de 28 millions d’habitants connaît un nombre d'accidents très important, dû à la fois à l’incivisme, mais aussi à des routes dégradées ou des conditions de travail difficiles pour les professionnels de la route. La majorité des victimes sont des passagers de minicar de transport en commun.

Face à cette question brûlante, le gouvernement a développé un plan ambitieux à partir de 2020, avec d'abord, la mise en place en 2023, d'un permis à point, inspiré du modèle français. Des stages à 100 000 francs CFA, soit 152 euros, une somme plus élevée que le salaire minimum en Côte d'Ivoire, seront également mis en place pour permettre aux usagers de récupérer une partie de leur point.

Mise en place de caméras de surveillance

Les autorités ont installé plus de 200 caméras sur les axes considérés comme dangereux, majoritairement à Abidjan, mais aussi à l’intérieur du pays. Si les conducteurs ne paient pas, leur véhicule peut être immobilisé et saisi lors d’un contrôle de police. Une vingtaine de fourgonnettes sont équipées d’un système informatique, permettant de retrouver le dossier de chaque conducteur.

Le dispositif s’accompagne également d’une vaste campagne de sensibilisation, puisque quand viennent les périodes de vacances, le message "Stop à l'incivisme sur la route" apparaît sur toutes les chaînes de télévision ivoiriennes. Malgré cela, la Côte d’Ivoire a connu un début d’années très meurtrier sur les routes. Les scènes de liesse populaire dans les rues, à la suite des victoires des Éléphants, lors de la Coupe d’Afrique des nations, ont causé la mort d’au moins 45 personnes, tuées dans des accidents de la route.