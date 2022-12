COP 15 : Curitiba au Brésil et Montréal au Canada, deux villes qui s'engagent pour la protection de la biodiversité

Du lundi au vendredi à 16h43 et 19h53

Le club des correspondants rédaction internationale Du lundi au vendredi à 16h43 et 19h53

Tous les jours, le club des correspondants décrit comment un même fait d'actualité s'illustre dans deux pays.

La COP 15, la conférence des Nations unies pour la biodiversité a lieu jusqu'au 19 décembre à Montréal au Canada. Les délégués des 190 pays participants doivent sceller un accord "ambitieux" pour sauver les espèces et les milieux naturels d'une destruction irréversible.

La mairesse de Montréal lance un appel à ses homologues

Hôte de la COP 15, Valérie Plante, mairesse de Montréal, appelle les villes à signer l’Engagement de Montréal. Le défi : réaliser 15 actions concrètes afin de poursuivre et accélérer leurs efforts dans la préservation des écosystèmes, comme la réduction drastique de l'utilisation des pesticides, viser à l'élimination des déchets plastique ou encore faire de la prévention pour les habitants "soient encouragées à faire des choix responsables envers la biodiversité et aient les moyens et les connaissances pour le faire". 47 villes à travers le monde se sont engagées à respecter cette charte.

Curitiba, une ville modèle

Curitiba, une ville innovante sur les questions écologiques depuis plus de 30 ans. Dès les années 90, la capitale de l’État du Parana, au sud du Brésil, a développé des transports publics performants. Elle a promu une gestion efficiente des déchets, avec un recyclage très supérieur aux autres municipalités. Désormais, elle s’intéresse à la préservation de la biodiversité en créant des zones naturelles protégées dans la ville. Curitiba développe aussi des projets en agriculture urbaine, avec notamment la construction d'un centre de formation. Cette "ferme urbaine" – étendue sur 4 000 m2 – enseigne toutes les options possibles de cultures : en appartement, sur un bout de balcon ou dans la centaine de potagers créés sur des espaces abandonnés de la ville. Les agronomes ont sélectionné les plantes les plus résistantes au climat de la ville mais aussi les plus nutritives. L'éducation à l’écologie est une partie importante de la politique menée par la mairie de Curitiba.