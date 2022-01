"Tout le monde était terrifié" : deux ans après le premier mort du Covid-19, les habitants de Wuhan restent traumatisés

Aujourd'hui, à Wuhan, il n’y a pas d’inquiétude particulière de la population concernant le variant Omicron du Covid-19. Il est certes arrivé en Chine, mais on ne compte pour le moment que quelques cas : pas plus d’une trentaine à l’échelle de tout le pays d'1,4 milliard d'habitants. La vie à Wuhan est donc absolument normale. Dans les rues, de nombreux habitants ont perdu l’habitude de porter le masque qui n’est pas obligatoire en extérieur. Il y a même des touristes, des centaines de visiteurs qui viennent chaque jour de toute la Chine pour admirer la célèbre tour millénaire de la grue jaune, emblème de la ville.

L’épidémie et l’année 2020 semblent bien loin. Il y a deux ans, la Chine annonçait le premier mort du Covid dans le monde: c’était à Wuhan, le 11 janvier 2020. Les 11 millions d’habitants de la ville ont ensuite subi pendant deux mois et demi un confinement très strict, vécu pour beaucoup comme un traumatisme. Wuhan est d'ailleurs de loin la ville où il y a eu le plus de morts en Chine, sans que l’on sache exactement combien.

"Deux ans après l'épidémie, je suis contente, du fond du cœur, dit Lin, une Wuhanaise. C'est presque normal ici. La vie est de nouveau sur les rails et cette vie, je la chéris. Surtout pour une Wuhanaise qui a vécu le confinement plus de trois mois sans bouger de chez elle".

"Aucun d'entre nous n'a oublié l'épidémie"

Une vie normale, mais Wuhan conserve toujours les cicatrices visibles de 2020. Le fameux marché aux fruits de mer, est toujours là, caché par des panneaux. Et puis il y a ce traumatisme, tous ces souvenirs de 2020 que certains n’arrivent pas à effacer. "Je n'ai pas particulièrement envie de me souvenir de cette période qui est marquée en gris, déclare ce jeune père de famille. Dernièrement, je suis allée à Shenzhen pour un échange professionnel et mes collègues m'ont demandé de partager certains sentiments que j'ai éprouvés à Wuhan pendant l'épidémie. J'avais envie de pleurer en parlant, c'était très dur".

Le marché aux fruits de mer de Huanan à Wuhan (Chine) toujours fermé, deux ans après le début de l'épidémie. (SEBASTIEN BERRIOT / RADIOFRANCE)

Ces séquelles touchent aussi bien les adultes que les enfants. Beibei est institutrice dans une école maternelle de Wuhan. "Aucun d'entre nous n'a oublié l'épidémie, détaille-t-elle. Les enfants écrivent encore souvent sur cette période dans leur journal intime. Ils n'arrivent pas à oublier. Moi, j'ai très mal vécu ce confinement. En vivant dans la peur, j'ai pris du poids, c'est incroyable ! Il y a quelques jours, nous avons eu de nouveaux cas, je m'inquiète vraiment du retour de l'épidémie car je ne veux plus revivre une telle expérience. C'est un sentiment tellement désagréable".

Certaines voix essaient de se faire entendre

Outre le traumatisme, il y a aussi la fierté de montrer que l’épreuve a été surmontée. Des propos qui correspondent bien à la forte montée du nationalisme en ce moment en Chine : "Quand Wuhan a été fermée, tout le monde était terrifié. Si on regarde ça deux ans plus tard, je pense que la politique du gouvernement était très bonne et rapide, affirme une jeune fille. La Chine est forte et j'ai confiance en mon pays. Nous n'avons plus peur de l'épidémie, nous pouvons la surmonter de manière totale."

À l’occasion de ce deuxième anniversaire, certaines voix dissidentes tentent tout de même de s’exprimer pour dénoncer la gestion de la crise par les autorités et demander des comptes sur le nombre de morts qui reste à ce jour indéterminé à Wuhan. Très surveillé par la police, ils sont peu nombreux à prendre le risque de parler, comme Zhang Yi qui dénonce la disparition de certains lanceurs d’alerte. "Dans les rues vides, les ambulances qui défilent les unes après les autres à pleine vitesse, avec des sirènes hurlantes... Deux ans après, cela est toujours dans ma tête. Je pense encore à ces images violentes", témoigne le journaliste citoyen.

"Fang Bin a filmé une vidéo dans l'hôpital. Quand il est entré, il a vu trois cadavres dans le véhicule funéraire. En dix minutes, il a fait un tour dans l'hôpital, il y avait dix cadavres au total. Actuellement, on ne sait pas où est le courageux Monsieur Fang Bin de Wuhan. C'est lui qui le premier a averti le monde de cette tragique épidemie", rappelle Zhang Yi.

L'énorme hôpital provisoire n'a pas été démonté

Il y a donc le traumatisme, la dissidence et... la colère aussi. Comme celle de Zhang Hai qui a perdu son père, mort du Covid dans un hôpital de Wuhan. "J'ai poursuivi en justice le gouvernement provincial, la municipalité locale et l'hôpital. Mais à ce jour je n'ai aucune nouvelle, que ce soit des tribunaux de Wuhan jusqu'à la Cour Suprême du Peuple", raconte-t-il.

Deux ans après le déclenchement de l'épidémie, l'hôpital provisoire Huoshenshan de Wuhan (Chine), construit en dix jours en 2020, est aujourd'hui fermé mais toujours là, prêt fonctionner au cas où. (SEBASTIEN BERRIOT / RADIOFRANCE)

"Deux ans après, l'attention portée par le public sur ce sujet a décru et les autorités en profitent pour prendre des mesures de rétorsion contre nous, ajoute Zhang Hai. On m'empêche de sortir, je suis surveillé ... L'une de mes revendications les plus importantes est que le gouvernement présente des excuses aux victimes. Maintenant je suis le seul qui demande un procès. Les autres familles ont été soumises à de fortes pressions et je les comprends."

Et preuve que les autorités n’excluent pas un retour de l’épidémie, l'énorme hôpital provisoire construit en 2020 dans la banlieue de Wuhan en un temps record de 10 jours est fermé mais il est toujours là, prêt à fonctionner au cas où.