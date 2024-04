Nouveau coronavirus, virus grippal... Quels sont principaux risques sanitaires dans les cinq prochaines années en France ?

Au cours des prochaines années, les maladies susceptibles de menacer le plus gravement la santé humaine seront liées aux zoonoses, transmises de l'animal aux humains et inversement, prévient, mercredi, le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars).

À quoi pourrait ressembler la prochaine grande crise sanitaire en France dans les deux à cinq ans qui viennent ? Et comment s’y préparer ? C’est ce qu’a demandé le gouvernement à un conseil scientifique, le Covars, qui vient de rendre son rapport, mercredi 10 avril. Ce comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires a succédé au conseil scientifique, mis en place lors de la pandémie de COVID-19. Ce comité scientifique estime que parmi les risques auxquels il faut se préparer, il y a tout en haut de la liste, celui d’une maladie respiratoire infectieuse qui proviendrait d’un nouveau coronavirus ou d’un virus grippal d’origine animale. Autre menace pour notre système sanitaire : celle des maladies transmises par certains moustiques, comme la dengue ou de la fièvre causée par le virus du Nil occidental.

Pour ces experts, les pollutions atmosphérique ou chimique constituent aussi une menace sous-jacente, qu’il faut limiter, car elles fragilisent les organismes sur le long terme. Il faut aussi se préparer à une éventuelle “maladie X”. C’est une hypothèse de travail pour mieux anticiper la survenue d’une maladie qui serait créée par un pathogène émergent, encore inconnu à ce stade.

Les conséquences du changement climatique

Dans cette hypothèse, une infection d’origine animale, comme le sont 75% des maladies infectieuses qui émergent chez l’homme, ayant un lien avec les modifications climatiques et environnementales, est privilégiée. La montée des températures en modifiant la faune, la flore, le cycle de l’eau, et la géographie de certains microorganismes ou maladies tropicales, aura inévitablement un impact sur la santé humaine dans le futur.

Pour se préparer à ses nouveaux risques sanitaires, le Covars préconise d’investir dans la recherche pour suivre l’évolution des virus dans les réservoirs animaux et de surveiller les infections respiratoires. Il défend aussi la mise en place d’un plan d’urgence en cas d’épidémie, car pour ces experts, "tous ces risques existent. On ne sait pas quand ils vont arriver, mais on sait qu'ils vont arriver".

L’anticipation des risques est d’autant plus importante que la population française vieillit et a besoin de pouvoir compter sur un système sanitaire solide. D’ici 2030, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus dépassera celui des moins de 20 ans.