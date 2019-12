Le billet vert. Les îles Palaos interdisent les crèmes solaires à partir de 2020 pour protéger leurs coraux

Les Iles Palaos en Micronésie vont interdire les crèmes solaires à partir de 2020 pour protéger les coraux. (MATT RAND / THE PEW CHARITABLE TRUSTS)

À partir de mercredi 1er janvier, les crèmes solaires sont interdites dans la République des îles Palaos dans le Pacifique. C’est une mesure pour protéger le corail. D’autres lieux touristiques ont prévu de faire pareil. C’est une façon d’impliquer les touristes dans la solution.

Pour contrôler la pollution des mers, les Palaos ont publié non pas des marques, mais une liste de 10 filtres et conservateurs qu’on trouve dans certaines crèmes, dont l'oxybenzone, l'octocrylene et des parabènes. Ils sont considérés comme toxiques pour l’environnement marin. Il sera interdit d’importer, d’utiliser de vendre ces crèmes solaires qui menacent le corail. En cas d’infraction l’amende sera de près de 900 euros. La crème sera confisquée. L’Etat demande des produit éco-compatible ou l’utilisation de vêtements pour se protéger du soleil.

Pourquoi cette mesure radicale ?

Cet archipel de Micronésie est un joyau dans l’océan Pacifique. Il est situé à mi-chemin entre l’Australie et le Japon. Il est formé de plusieurs centaines d’îles. C’est un paradis pour les plongeurs. 150 000 visiteurs viennent chaque année. Ce n’est pas une déferlante mais le chiffre explose depuis 10 ans. Avec déjà une alerte. En 2017, d’importantes traces de produits toxiques pour le corail venant des crèmes solaires ont été détectées dans le plus prestigieux des lagons. Cette République a donc décidé de préserver son capital. Elle était déjà très en avance sur les mesures environnementales.

Les crèmes solaires sont dangereuses pour le corail. Elles participent à son blanchiment, et elles fragilisent le jeune corail. Depuis longtemps on connaît les effets toxiques d’un filtre utilisé dans les crèmes. Il a été interdit en Europe il est toujours utilisé aux États-Unis. Plus récemment un autre filtre a été accusé. Et d’après la professeure d’université Laurence Coiffard, même les quelques crèmes minérales-bio en Europe sont toxiques pour le corail. La protection est donc très compliquée. Les îles Palaos font figure de cobaye dans l’application de cette toute nouvelle loi. Hawaï va interdire les produits solaires dans une année. Les océans absorbent des milliers de tonnes de crème chaque année.

Le corail souffre aussi de la pêche et des autres formes de pollution et du réchauffement des mers. Le WWF considère qu’un quart des récifs mondiaux ont déjà subi des dégâts irréversibles. Et que les deux tiers sont gravement menacés. Tout est bon à prendre.