Biodiversité : des dizaines de variétés de champignons menacées de disparition en France

Il n'y pas que la faune sauvage qui est en danger d'extinction. L’Union internationale pour la conservation de la nature a placé, mercredi 3 avril, plusieurs champignons sur la liste rouge des espèces menacées de disparition. Les 319 espèces de champignons, poussant dans l’Hexagone, principalement en forêt, ont été étudiées. Des champignons issus de trois grands groupes : les bolets, les lactaires, et les tricholomes. Quelque 9% de ces champignons à chapeau sont menacés de disparition à terme si aucune mesure de conservation n’est mise en œuvre. Pour élaborer cette évaluation l'Union internationale pour la conservation de la nature a travaillé en collaboration avec le Muséum d’histoire naturelle et l’Office français de la biodiversité.

Ce n’est pas la cueillette qui menace les champignons, la plupart des espèces menacées ne sont pas comestibles. Ils sont victimes de l’urbanisation, de la conversion des forêts en parcelles agricoles et de la sylviculture intensive, de l’utilisation de fongicides ou d’engrais, ainsi que du réchauffement climatique, qui assèche et fait monter la température des sols. Parmi les espèces qui suscitent le plus d'inquiétude, on trouve le lactaire des saules réticulés, le lactaire jaune et lilas, le bolet de plomb, ou encore le tricholome brûlé. La liste des espèces à risque d'extinction ou quasi menacées concerne ainsi 28 champignons différents sur 319 en France métropolitaine.

Un rôle essentiel dans le recyclage de la matière

Les champignons jouent un rôle essentiel dans la fertilité des sols et l'équilibre des écosystèmes. Ils vivent en effet en symbiose avec les arbres en leur apportant des nutriments par les racines. Ils dégradent aussi le bois mort et les feuilles. Les champignons permettent de recycler la matière, et pourtant, jusqu’ici, les champignons ne font l'objet d’aucune mesure de protection.

Ce premier inventaire est précieux pour cette raison, indiquent les auteurs de ces travaux. Ils insistent sur l’importance de le compléter. Les 319 espèces étudiées ici, ne constituent en effet qu’une toute petite partie du patrimoine mycologique français. Au total, 25 000 champignons différents sont recensés.