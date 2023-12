Bien-être : posséder un animal de compagnie permet visiblement de vieillir en meilleure santé lorsqu'on vit seul

Les bienfaits des animaux de compagnie sur le moral sont connus, ils permettraient également aux personnes seules de vieillir en meilleure santé. Le fait de vivre avec un chien, un chat, ou autre animal de compagnie semble retarder le déclin de la mémoire ainsi que le déclin de nos capacités d'élocution, selon une étude, publiée mardi 26 décembre.



Des chercheurs chinois ont suivi près de 8000 personnes de 50 ans et plus, vivant seules, avec ou sans animal de compagnie. D'après ces scientifiques, le fait de posséder un animal, quand on vit seul, permet de ralentir la perte de la mémoire verbale. C'est-à-dire, la mémoire qui permet de retenir des sons, des mots ou des histoires. S’occuper d'un chien, d'un chat ou d'un rat pourquoi pas permettrait également de conserver plus longtemps ce que l'on appelle une bonne fluence verbale, autrement dit la capacité à délivrer des informations, à faire des phrases dans un temps imparti.

L'impact de la zoothérapie

Ce n'est pas la première fois que des scientifiques démontrent l'intérêt d'avoir des animaux de compagnie. De nombreux chercheurs se sont intéressés à la question. Nous possédons un certain recul pour affirmer que le fait d'interagir avec des animaux est bénéfique pour la santé mentale mais aussi sur la santé physique à proprement parler. Au Canada, des scientifiques ont évalué l'impact des animaux de compagnie sur la santé physique. Ils se sont rendu compte que les propriétaires d'animaux étaient davantage actifs.

à lire aussi Bien-être : caresser un chien est bon pour la santé



Certains médecins misent d'ailleurs sur la zoothérapie. Une technique souvent utilisée dans les maisons de retraite. Le principe c'est de mettre en contact les personnes avec des animaux, souvent des chiens ou des chats, mais il est possible de pratiquer la zoothérapie également avec des chevaux, des lapins ou même des dauphins. Là on parle de delphinothérapie. La seule condition est de disposer d'un animal qui se laisse approcher. Cette technique, permet, selon ceux qui la promeuvent, de réduire le stress, la tension artérielle et d'apporter du réconfort à des personnes souffrantes.