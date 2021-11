L’odeur des bébés rend les femmes agressives… et les hommes calmes

Avec Mathilde Fontez, rédactrice en chef du magazine scientifique Epsiloon, on parle aujourd'hui des résultats surprenants d'une étude réalisée par des chercheurs en neurologie, sur ce que l'odeur des bébés produirait comme effets sur les humains. Une étude publiée par Sciences Advances, une revue scientifique multidisciplinaire.



franceinfo : cette substance chimique, émise par les bébés, rendrait les femmes plus agressives… et les hommes plus calmes ?

Mathidlde Fontez : C’est bizarre, oui. Mais c’est bien ça. Ce composé chimique s’appelle l’hexadécanal. C’est une substance corporelle, émise par la peau, l’haleine et les selles. Elle ne sent rien, elle n’a aucune odeur.

Mais les spécialistes du comportement animal la connaissaient déjà : on a mesuré qu’elle pouvait avoir un impact sur le comportement de certains mammifères comme les souris, en augmentant leur agressivité. Une équipe de chercheurs en neurologie israélienne a donc cherché à savoir si elle avait un impact chez l’humain aussi, et elle n’a pas été déçue !

L’impact est fort ?

Très fort oui. A tel point que cela ne laisse aucun doute. L’hexadécanal modifie notre comportement. Et ce qui a le plus étonné les chercheurs, c’est qu’il le modifie à l’inverse chez l’homme et chez la femme.

Ce qu’ils ont fait, c’est qu’ils ont soumis 127 participants, à peu près autant d’hommes que de femmes, à un jeu classique en psychologie. C’est un jeu en ligne qui est programmé pour être injuste, et dans lequel on peut faire exploser ses adversaires avec différents niveaux d’explosifs. Un jeu énervant quoi.

Et le résultat, c’est que les femmes qui ont respiré la substance explosent leurs adversaires avec une intensité supérieure de 18% environ, par rapport aux autres. Quand les hommes, eux, explosent leurs adversaires avec une intensité inférieure, de 18% aussi.

Conclusion : l’hexadécanal augmente l’agressivité des femmes, et diminue celle des hommes…

C’est la première fois qu’on observe une différence si forte entre homme et femme, en réaction à une odeur. Généralement les sens sont considérés comme indépendants du sexe. On ne voit pas tous pareil, mais en moyenne il n’y a pas de différence notable entre homme et femme. Et c’est la même chose pour l’audition.

Quel rapport avec les bébés ?

Le rapport, c’est notre exposition à l’hexadécanal. A quels moments de la vie sent-on le plus cette odeur corporelle ? Lors des échanges avec nos proches, et en particulier les enfants, les nourrissons.



On sait aussi que chez l’animal, l’agressivité maternelle a un impact positif sur la survie des enfants : les mères ont plus tendance à s’en prendre aux intrus pour défendre leur bébé - ce comportement a même un nom : c’est le comportement de défense maternel. Tandis qu’à l’inverse, l’agressivité chez les pères a un impact négatif, parce qu’elle est souvent dirigée vers la progéniture elle-même.

La différence de sensibilité entre homme et femme à l’hexadécanal pourrait donc s’expliquer : elle aurait été sélectionnée, il y a longtemps, parce qu’elle assure la protection des enfants, et donc la survie de l’espèce !