Le billet sciences du weekend. Vague de changements pour les transports maritimes

La paralysie du canal de Suez pendant une semaine, après l'obstruction, par un cargo, de cette voie commerciale d'une importance capitale pour le trafic mondial, vient nous rappeler qu'aujourd’hui, dans le monde, plus de 90% des marchandises voyagent par bateau.

Chaque année, ce sont ainsi 10 milliards de tonnes, soit 1,3 tonne par personne, qui sont transportées par ces mastodontes des mers ! C’est 5 fois plus qu’il y a 50 ans. Les précisions de Paul Tourret, directeur de l’Institut supérieur d’économie maritime.

L’histoire de Suez nous dit à quel point nous consommons de plus en plus de produits manufacturés. C’est parce que les produits agricoles et industriels circulent dans tous les sens que le transport maritime se développe.