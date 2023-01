Décès de Sœur André : qui est Maria Branyas Morera qui attend en Espagne l’officialisation de son nouveau statut de doyenne de l’humanité ?

L’intrus de l’actu donne chaque soir un coup de projecteur sur une personnalité qui aurait pu passer sous les radars de l’actualité.

Maria Branyas Morera devrait très bientôt devenir la nouvelle doyenne de l’humanité. Conséquence du décès de Sœur André, à Alès. Lucile Randon, de son nom de naissance, était officiellement la doyenne depuis le 25 avril 2022. À l'époque, l’officialisation avait pris une petite semaine, six jours exactement. Ce n’est pas un organisme officiel mais "Le Groupe de recherche en gérontologie" tient à jour la liste des plus de 110 ans. Elles sont huit désormais, toutes des femmes ! La moitié de japonaises mais on compte aussi deux américaines, une brésilienne et donc Maria, cette espagnole.

Le gérontologue en chef, Robert Young, est aussi celui fera la validation pour le World Records, après vérification des documents officiels, et interview de la famille. Mais j’anticipe votre question : il n’y a évidemment aucun moyen d'être complètement certain qu'il n'y a pas quelqu'un de plus âgé ailleurs ailleurs dans le monde.

Une "petite fête" dans sa maison de retraite



Maria Branyas Morera est donc née en 1907. Elle a précisément 115 ans et 325 jours. Elle aura 116 ans le 4 mars. C’est presque une jeunette par rapport à sœur André qui en avait 118. Elle vit dans une maison de retraite à Olot, dans le nord-est de l'Espagne. La maison de retraite a d’ailleurs déjà dit qu’elle allait faire une "petite fête" dans les prochains jours pour "célébrer cet événement très spécial", sans attendre l’officialisation. Et elle va bien ! Il y a deux ans elle avait pourtant attrapé le COVID et ça avait donné lieu à ce petit quart d’heure Warholien, ce moment de gloire filmé pour les télévisions locales. On la voit échanger avec une soignante en combinaison avec visière et toute la protection évidemment :

Infirmière : vous en pensez quoi du virus ?

Maria Branyas Morera : J'ai de la peine pour tout monde. Sait-on d'où il vient et pourquoi ? Je pense que peu de gens le savent.

Vous vous sentez bien Maria?

Oui, ma santé est bonne, avec toutefois les petits désagréments dus à l'âge.

Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose aux personnes qui vous regardent ? Un conseil pour vivre si longtemps et si heureuse ?

Je ne saurais quoi dire car je n'en ai pas l'autorité. J'aimerais cependant dire au public en général, rien de particulier, seulement de prendre soin de vous et de faire du mieux que vous pouvez.

Sa fille, rosa, qui 78 ans a expliqué à la télé catalane que c'était sans doute la génétique, "qu’elle ne s’est jamais rien cassé." Outre le Covid, elle a quand même aussi survécu à la grippe espagnole de 1918, à deux Guerres mondiales, à la guerre civile en Espagne. Retracer un tel parcours de vie de 115 ans a forcément quelque chose de vertigineux.

Mariabranyas112, son compte twitter

Elle est née à San Francisco d'un père journaliste à Pampelune et d'une mère Barcelonaise qui étaient partis vivre au Mexique puis aux États-Unis. Sa famille déménage à la Nouvelle-Orléans quand elle a trois ans. Son père meurt de la tuberculose lorsqu’elle en a huit. Cela fera un siècle l’année prochaine ! La famille repart alors en Espagne. Selon la presse, elle garde d’ailleurs le souvenir de cette traversée de l'Atlantique sur un paquebot. On est alors en pleine guerre 14-18. Elle se marie en 1931 avec Joan qui est médecin, qui va mourir à 72 ans. Ils ont eu trois enfants, dont un qui est mort depuis, 11 petits-enfants et 11 arrières petits-enfants.

Maria a même un compte Twitter. Mariabranyas112 , qu’elle a créé quand elle avait 112 ans, vous l’aurez compris. Elle se décrit, avec pas mal d’humour : "Soc vella, molt vella, però no idiota ". Qu’on peut traduire par : "Je suis vieille, très vieille, mais pas idiote." Le Premier janvier, elle a présenté ses vœux de la façon suivante : "Bonne année, que tous vos vœux et désirs s'accomplissent. Que 2023 soit pleine de bons moments. Je ne peux parler de jours, heures ou minutes, parce que ma vie est remplie de moments." Message vu 12.000 fois et "liké" 241 fois !