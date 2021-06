#TangPing : le mouvement de lutte contre le surmenage au travail lancé par les jeunes cadres sur les réseaux sociaux en Chine

Apparu au printemps sur Weibo, le Twitter chinois, ce hashtag a rassemblé des milliers de convaincus, avant d’être censuré par les autorités chinoises. Et pour cause : il témoigne d’un ras-le-bol de la culture du travail intensif et propose de lever le pied.