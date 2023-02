Climat : espoir du cross-country en Angleterre, Innes Fitzgerald renonce aux Mondiaux en Australie pour ne pas avoir à prendre l’avion

La coureuse de fond Innes Fitzgerald a annoncé sa décision dans une lettre envoyée à la fédération d’athlétisme du Royaume-Uni, lettre dans laquelle elle explique que "le dérèglement climatique est un problème urgent, on doit donc agir en conséquence, comme pour n'importe quelle urgence".

À 17 ans, elle détient le record de Grande-Bretagne des moins de 20 ans du 3 000 mètres et elle vient d’annoncer à sa fédération qu’elle n’irait pas aux Championnats du monde de cross-country à Bathurst en Australie le 18 février pour ne pas avoir à prendre l’avion. "Représenter mon pays aux Mondiaux en Australie est un privilège, écrit Innes Fitzgerald dans une lettre à sa fédération publié par Atheltic Weekly, quand j’ai commencé à courir, participer aux Mondiaux relevait du rêve, cependant c’est avec un immense regret que je me dois de décliner cette opportunité."

Elle explique qu’elle ne veut pas assumer le coût environnemental du déplacement, déplacement qui ne peut se faire qu’en avion. La BBC a calculé qu’un aller-retour Londres-Sydney émet 6,7 tonnes de CO 2 , juste pour un passager et en vol direct, les escales avec leurs décollages et redécollages polluant encore plus. Certes, on sait tout cela. Mais qu’est-ce qu’on en fait ? C’est la question que pose Innes Fitzgerald : "J’avais 9 ans quand l’accord de Paris pour le climat a été signé. Huit ans plus tard, non seulement les émissions de gaz à effets de serre ne baissent pas, mais elles augmentent toujours plus. Sachant cela, je ne veux pas que ma participation à une compétition implique de prendre l’avion, c’est-à-dire implique de causer des dommages aux populations les plus fragiles, à leur mode de vie, leur habitat, à tout ce qu’ils aiment. »

"Le dérèglement climatique est un problème urgent, on doit donc agir en conséquence"

La décision n’a pas été facile à prendre. Innes Fitzgerarld n’est pas en fin de carrière, elle a devant elle un avenir sportif extrêmement prometteur, mais elle veut ouvrir un débat et démontrer qu’on peut faire baisser l’empreinte carbone désastreuse du monde du sport. En décembre, pour se rendre au Championnat d’Europe à Turin en Italie, elle a pris un train et un car. Pas de voiture individuelle, pas d’avion. Et c’est comme ça désormais qu’elle compte effectuer tous ses déplacements, faisant, de fait, une croix assumée sur toute compétition hors Union européenne.

Aux journalistes qui s’interrogent, qui lui disent que c’est un peu exagéré, au minimum dommage, elle répond : "le dérèglement climatique est un problème urgent, on doit donc agir en conséquence". Sachant que tout ceci n’éteint en rien son appétit de médailles : l’objectif d’Innes Fitzgerald, c’est l’or olympique à Paris en 2024. Un objectif qui depuis Londres est à portée de train ou de ferry.