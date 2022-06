Après 27 ans sans interruption derrière la caisse du même Burger King, il reçoit 235 000 dollars de la part d’internautes émus par son histoire

Kevin Ford a commencé à travailler au Burger King de l’aéroport de Las Vegas en juin 1995. Pour saluer ses 27 ans d’ancienneté au même poste, ses responsables lui ont offert un simple ticket de cinéma et des bonbons. Une scène qui a choqué et déclenché une vague de dons.

Il est devenu bien malgré lui un modèle d’humilité et de longévité. Kevin Ford, 57 ans, a fêté à la mi-juin ses 27 ans d’ancienneté chez Burger King, la chaîne de restauration rapide. Il a été embauché comme caissier au fast-food de l’aéroport de Las Vegas en juin 1995 et depuis, il n’a pas manqué un jour de travail, pas pris de vacances, ni de jour de repos. Il n’est pas non plus tombé malade.

Et surtout, il est toujours resté au même poste. Il n’a pas monté les échelons, il n’est pas devenu chef d’équipe ou manager. Il n’a jamais rien demandé, ni rien dit. Alors, pour fêter ses 27 années de travail sans interruption, ses responsables lui ont offert une pochette surprise.

Des cadeaux ridicules

C’est cette scène qui a été filmée et postée sur TikTok. On y voit Kevin Ford sortir les petites attentions une par une, un paquet de bonbons, un verre réutilisable, une place de cinéma, et deux stylos-billes. Il est content, il est reconnaissant. Sauf que la scène a choqué, révolté même les utilisateurs du réseau social demandant : "Est-ce qu’après 27 ans de bons et loyaux services, sans doute le record d’ancienneté à ce poste, on ne mérite pas bien plus que ça ?"

Face aux propositions d’aide, la fille de Kevin Ford a donc ouvert une cagnotte. Objectif : permettre à son père de prendre quelques jours pour aller voir ses petits-enfants à l’autre bout du pays. Et rapidement, la cagnotte a complètement explosé son objectif. En quelques heures, elle a atteint 50 000 dollars, puis 100 000, 200 000 et ce matin, plus de 236 000 dollars. Évidemment, les télés sont venues frapper à sa porte, toutes les chaînes ont raconté son histoire. Mais Kevin Ford, lui, reste modeste. Il explique qu’il est complètement dépassé par les évènements, qu’il n’a jamais rien demandé et qu’il a juste travaillé sans relâche pour payer les études de ses quatre filles.

Les journalistes insistent : 27 ans au même poste, dans le même restaurant, c’est incroyable. "Je ne sais pas, répond-il à Today, je n’y ai jamais réfléchi, vous savez la plupart des gens n’ont rien, donc je suis juste heureux d’avoir quelque chose." À la fin, les internautes lui ont fait justice, une générosité applaudie par Burger King, qui n’a d’ailleurs rien versé dans la cagnotte, malgré des ventes en augmentation de 14% l’année dernière pour 1,5 milliard de dollars de bénéfices.