"Serviteur du peuple" : la série où Volodymyr Zelensky incarnait déjà le président ukrainien

Dans Serviteur du peuple, un humble professeur, incarné par Volodymyr Zelensky, devient président de l’Ukraine. Au début de la série, il est filmé dans sa classe par un étudiant en train de s’énerver contre les hommes politiques qui ne font rien et qu’il qualifie d’enfoirés. Cette vidéo devient virale. Quelques semaines plus tard, le professeur gagne la présidentielle, à sa plus grande surprise, et celle de sa famille.

C’est le pitch de cette série politique et comique, créée par celui qui est aujourd’hui le président de l'Ukraine. Ce n’était pas la première incartade du comédien Volodymyr Zelensky à la télévision. En 2006, il avait remporté l’édition ukrainienne de Danse avec les stars, et il présentait ses propres émissions.

so apparently Zelenskyy won the Ukrainian version of Dancing with the Stars in 2006 and the tape is even better than whatever you're imagining pic.twitter.com/L1gnKD2ISr