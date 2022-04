Après "Sur écoute", David Simon retourne à Baltimore dans "We Own This City"

Le samedi à 6h54 et 10h26, le dimanche à 6h54, 10h26 et 12h26

L'épilogue de "Sur écoute" : c'est ainsi que David Simon décrit cette nouvelle mini-série en six épisodes qui sort mardi 26 avril sur OCS. L'histoire vraie, 15 ans après "Sur écoute", d'une brigade de policiers ripoux condamnés par la justice.

15 ans après la mythique série quasi documentaire sur les dessous de Baltimore, Sur écoute, son génial auteur, David Simon, nous ramène dans sa ville où la situation a empiré.

We Own This City est une plongée au sein d’une force de police ripoux censée faire la guerre à la drogue. Une série avec, comme lors de l’assassinat de George Floyd, la mort d’un homme noir arrêté par la police sous les caméras des téléphones portables.

Pour David Simon, We Own This City, cette nouvelle série qui sort en France mardi 26 avril, c’est l’épilogue de Sur écoute : "Cette brigade, à ce niveau de scandale, je veux dire, avec des officiers de police qui revendent de la drogue dans la rue, ça n'arrivait pas en 2007. Pas du tout. Il y avait de la corruption. Il y avait de la brutalité. Il y avait des choses que nous avons dépeintes dans Sur écoute.

Là, c'est la nouvelle génération, c'est l’épilogue de ce que nous montrions, à savoir que si les hommes politiques mettent l'accent sur les mauvaises choses, jouent avec les statistiques, si vous promouvez les gens pour les mauvaises raisons, si vous cessez de vous occuper des notions de base de protection et de service, vous obtenez ce genre de service de la police, à Baltimore et dans d’autres villes".

We Own This City est basé sur l’incroyable travail de recherche du journaliste Justin Fenton qui a raconté toute cette affaire. Les policiers ont été condamnés. Mais ce n’est pas toujours le cas.

"Il y a eu un scandale similaire dont je parle dans le livre, à Philadelphie, explique Justin Fenton. Pareil : une brigade de policiers accusés par le FBI. Mais ils se sont serré les coudes, ils ont été jugés, et ils ont été acquittés. Il n’y avait que la parole des victimes, et ça n’a pas suffi au jury. Dans notre cas à Baltimore, les policiers ont raconté au jury ce qui s’est passé".

Comme Sur écoute, c’est filmé caméra à l’épaule, comme un documentaire. Casting 5 étoiles. Jamie Hector qu’on avait vu dans Sur écoute incarne un des policiers ripoux. Il ne connaissait pas cette histoire : "Non je ne la connaissais pas. C’est très étrange. Je n’ai pas été choqué, parce que moi je vois arriver de telles choses dans la vie de tous les jours. Mais j’étais surpris par toutes les preuves".

We Own This City, une nouvelle série choc hyperréaliste de David Simon à découvrir sur OCS dès mardi 26 avril.