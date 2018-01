Jardin. La confiture de cynorrhodon, fruit de l'églantier ou du rosier sauvage

Les baies de rosier sauvage ou églantier servent à fabriquer de délicieuses confitures. (ULLSTEIN BILD / GETTY IMAGES)

Madeleine qui m'écrit du 5e arrondissement de Paris me demande : "La confiture de cynorrhodon est faite avec les fruits du rosier. Tous les fruits de rosiers sont-ils comestibles ou seulement certaines variétés ? Lesquelles ?"

Cynorrhodon ou "gratte-cul" pour les jardiniers

Madeleine, les cynorrhodons, appelés "gratte-culs" par les jardiniers, sont les fruits du rosier sauvage : "le rosa canina". Cet églantier très commun pousse à l'état spontané dans presque toute l'Europe, dans les haies, les fourrés et la lisière des forêts.

Il faut savoir que presque toutes les espèces de rosiers sont comestibles, mais les fruits des variétés horticoles n'ont qu'un intérêt très médiocre. À la campagne, les enfants les mangent parfois lorsqu'ils sont très mûrs, souvent après la première gelée, après en avoir ôté les graines qui sont couvertes de poils très piquants que l'on appelle "poil à gratter".

Il possède une très belle floraison en juin-juillet

C'est avec les fruits de l'églantier, dit "rosier des chiens" qu'on prépare traditionnellement la confiture de cynorrhodon. Certains confituriers bio récoltent également les fruits du rosier rugueux. Originaire de Chine et du Japon, communément cultivé en France, il s'est naturalisé au centre de l'Europe. Il en existe de nombreuses variétés horticoles. Ce rosier dont les fruits sont les plus gros du genre "rosa", est parfois indiqué comme plus intéressant pour la confection de confitures, mais il est moins parfumé que le "canina".

