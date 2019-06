Jardin. Des menthes aux parfums étonnants

Menthe marocaine (Mentha spicata 'Nanah'). (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE)

La menthe est une plante aromatique surprenante. Parce que la menthe, ça ne sent pas forcément uniquement la menthe ! Si vous avez l’occasion sur une fête des plantes ou chez un pépiniériste de froisser des feuilles de variétés différentes, n’hésitez pas. Certains feuillages exhalent des parfums de gingembre, de pamplemousse, d’anis, de basilic et autres senteurs gourmandes ou particulièrement originales.

Citron, chocolat, anis, fraise

Laurent Bourgeois cultive une grande collection de menthes dans sa pépinière, Arom’Antique, dans la Drôme: "Il y a une diversité incroyable de saveurs chez les menthes. Certaines ont des parfums de menthe assez classiques, des saveurs assez douces, d'autres fruitées (citron, orange, cassis) ou, c'est encore plus original, d'eau de Cologne.

La menthe banane ou la menthe fraise sont assez étonnantes. On ressent tout de suite l'odeur caractéristique de la banane verte ou la fraise. On a aussi la menthe eau de Cologne. Et la menthe chocolat qui est indispensable à tous les jardins. On y retrouve les saveurs et les senteurs des bonbons anglais, un mélange de menthe et de chocolat, c'est à tomber !"

Katia et Laurent Bourgeois, producteurs de plantes aromatiques dans la Drôme. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE)

À cultiver toute seule

La menthe est une plante cavaleuse qui n’aime pas la concurrence. Au jardin, cultivez-la dans un pot enterré. Et, en jardinière, installez-la toute seule ou séparez-la de vos autres aromatiques avec une planchette. Elle préfère la mi-ombre et aime bien être arrosée.

Récoltez régulièrement les feuilles pour en garnir les salades, faire des infusions. Et si vous aimez le thé à la menthe, laissez-vous guider par Laurent : "Celle qui convient le mieux, c'est la menthe marocaine mais la menthe verte va très bien aussi. J'aime beaucoup aussi la menthe de Malaygues, qui vient du Massif central et qui a un parfum incroyable. Je la conseille à la fois pour le thé. Et pour le mojito c'est un délice".

Une taille régulière

Consommez le mojito avec modération, bien sûr. N’hésitez pas enfin à sacrifier les fleurs de vos menthes pour stimuler la pousse de jeunes feuilles beaucoup plus parfumées que celles des vieilles tiges.

Merci à Katia et Laurent Bourgeois qui cultivent des centaines de variétés de plantes aromatiques dans leur pépinière (Arom'Antique) et notamment une impressionnante collection de thyms (laineux, dorés, hirsutes, citrons, camphrés...).