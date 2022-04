Des bulbes pour fleurir votre été

Le samedi à 6h56 et 11h56, le dimanche à 6h56, 11h56 et 15h26

C’est le moment de planter des bulbes qui vont fleurir en été. Les dahlias, les lys, les glaïeuls et glaïeuls d’Abyssinie, les crocosmias, les bégonias sont incontournables pour fleurir les massifs et les jardinières.

Dans les régions fraîches, tous se plantent idéalement après les saints de glace (les 11, 12 et 13 mai) dans les régions fraîches. Si vous habitez une région de climat doux, vous pouvez les installer un peu plus tôt.

La tubéreuse (Polianthes tuberosa) fleurit en fin d'été. Son parfum est puissant. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Misez sur les bulbes parfumés

Vous trouverez ces bulbes facilement en jardinerie, mais je vous conseille d’aller farfouiller sur Internet pour trouver des plantes ou des variétés un peu moins communes mais vraiment formidables.

Intéressez-vous aussi aux bulbes à fleurs parfumées, vous conseille Christian Ledeux, rédacteur en chef du mensuel L’Ami des Jardins :

"Les lys sont parmi les bulbes d'été les plus parfumés. Attention, si vous faites des bouquets pour votre maison, l'odeur de certains lys asiatiques hybrides est extrêmement puissante, voire trop puissante."

J'aime beaucoup le glaïeul d'Abyssinie (Gladiolus murielae), très fin, qui n'a pas le côté hiératique de son cousin, le glaïeul classique. Il ne faut pas oublier non plus la tubéreuse (Polianthes tuberosa) qui entre dans la composition de parfums de très grandes marques. Elle se cultive en pleine terre (à pailler l'hiver) dans le sud, et en pot partout ailleurs."

"Qui a mis le nez un jour dans une fleur de tubéreuse en reste toujours interdit..." Christian Ledeux à franceinfo

Le feuillage des cannas est toujours spectaculaire en fin d'été (Jardin du Mas des Béalières). (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Cannas et oreilles d'éléphant

N'hésitez pas à investir dans quelques bulbes dont le feuillage va donner une touche d'exotisme à votre jardin. Les feuilles du colocasia ressemblent à des oreilles et font toujours de l’effet.

Et l'on assiste au grand retour des cannas !

"C'est une plante qui a connu son heure de gloire dans les années 1950-1960 avant de tomber un peu en désuétude. Mais les nouvelles variétés l'ont remise au goût du jour. Les feuillages sont aujourd'hui rouge, vert, panaché, strié. Leur opulence est remarquable dans les massifs des villes mais aussi dans nos jardins. Ils peuvent atteindre 2 m et fleurissent de l'été jusqu'aux gelées."

"Les cannas assurent le spectacle en fin d'été et ils ne coûtent que quelques euros !" Christian Ledeux à franceinfo

Christian Ledeux est rédacteur en chef du mensuel et des hors-série du magazine L'Ami des Jardins. (ISABELLE MORAND / DIDIER HIRSCH / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Quels bulbes planter en pot ?

Dans leur très grande majorité, ces bulbes qui fleurissent en été se plantent dans une bonne terre de jardin. N’oubliez pas de les arroser, ils ont souvent soif et ont besoin d’eau pour bien fleurir.

Vous pouvez aussi installer des bulbes dans des pots pour fleurir les terrasses et les balcons. Au soleil, plantez des mini-dahlias. À situation ombragée, plantez des bégonias. Oubliez l’image un peu ringarde de ces plantes si généreuses et bien colorées.