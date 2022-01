"Le berger et l'assassin", avec Henri Meunier

En ce début d’année, on part en montagne et on fête avec les éditions Little Urban, l’arrivée d’un album de leur nouvelle collection grand format, à lire à partir de 11 ans, Le Berger et l’assassin, d'Henri Meunier et illustré par Régis Lejonc.





L'histoire

Le berger soigne celui qui est nommé "l’assassin". L’assassin est armé et malgré sa blessure se croit plus fort. Le berger "philosophe" l'aide et le cache, mais la milice et ses chiens le traquent...

"Dès que j'irai un peu mieux, tu me feras passer la montagne. — Je ne sais pas. Je vais y réfléchir. — Ce n'était pas une question. — Pour moi, c'en est une." Le berger but un peu du lait de ses brebis à même le pot à traire. Puis il tendit le pot à l'assassin. "Qui que tu sois, la montagne est plus dangereuse que toi." Henri Meunier

Certes il y a le berger et l'assassin, mais il y a aussi un troisième personnage dans ce récit : la montagne. L'illustrateur la connaît bien, il a passé son enfance et son adolescence en Haute-Savoie. Et que la montagne de Régis Lejonc est belle, et grandiose ! C’est d’autant plus vrai que l’album est en très grand format.

Henri Meunier

Henri Meunier fête ses 20 ans en tant qu’auteur en littérature jeunesse. Il s'agit de sa cinquième collaboration avec Régis Lejonc. Ensemble, ils ont remporté le Prix Sorcières 2018, dans la catégorie Carrément Sorcières - Fiction pour Cœur de bois, éditions Notari.

Le conseil de lecture d'Henri Meunier

La forêt de Riccardo Bozzi, illustré par Violeta Lopiz, Valerio Vidali,éditions Gallimard Jeunesse Giboulées.

"La forêt", de R.Bozzi, et V. Lopiz, V. Vidali, (Gallimard Jeunesse Giboulées)

