franceinfo junior livres. "Rosa Bonheur, l'audacieuse", une femme hors du commun que nous fait découvrir Natacha Henry

"Rosa Bonheur, l'audacieuse", N. Henry (EDITIONS ALBIN MICHEL)

Rosa Bonheur, l'audacieuse, de Natacha Henry, éditions Albin Michel, collection Litt', à lire à partir de 13 ans.

Elle fait de l'art sérieusement, et on peut la traiter en homme. Théophile Gauthier

Théophile Gauthier parlait ainsi de Rosa Bonheur, et quel beau nom !

Un nom qui est passé de la postérité à un certain oubli

Un nom qui est revenu à la lumière avec la montée du féminisme et aussi grâce à Natacha Henry qui nous la fait découvrir dans ce magnifique roman biographique.

XIXe siècle. C’est la fin du règne de Louis-Philippe et l’avènement de la IIe République. Rosa Bonheur vit dans une époque où les femmes n'ont pas encore leur place à l'école des Beaux-Arts (ce ne sera possible qu'à partir de 1897). Pourtant, dès l'âge de 13 ans, elle est déjà fermement décidée à marcher sur les traces de son père, lui-même portraitiste, voulant devenir peintre animalière, genre à la mode de l'époque.

Elle a fait son apprentissage avec cette constante recherche d’être au plus près des animaux. Elle a passé énormément d'heures au musée du Louvre à copier les oeuvres classiques, elle n'a pas hésité étudier les corps des animaux aux abattoirs et à voyager dans la campagne française pour découvrir de nouvelles races de vaches, chevaux et autres animaux…

Remarquée pour son talent par de grands peintres comme Corot

Rosa Bonheur a reçu de nombreux prix, elle a vu de son vivant le marché de l'art spéculer sur ses tableaux, et elle a été la première femme nommée Grand Officier de la Légion d’Honneur (1865). Malheureusement, avec la fin de cette "mode" pour la peinture animalière, son oeuvre est tombée ensuite dans l’oubli.

Parler de Rosa Bonheur, c’est aussi évoquer l’histoire des femmes et du féminisme. Elle a été d’une incroyable modernité pour son époque, et elle a vécu en femme libre, ce qui a fait d’elle, comme le souligne le titre de ce roman, une véritable audacieuse ! Elle a passé sa vie avec une femme, sa grande amie Nathalie Micas, son grand amour, rencontrée quand elle était adolescente.

C'est un très beau personnage parce que sa jeunesse est exemplaire. Dans ses choix qu'elle fait, dans le travail qu'elle fait, dans les endroits où elle va pour y arriver... "Je veux être peintre animalière, qu'est-ce que je fais pour que ça marche ?". Et tout ça se fait quand elle n'a pas 18 ans ! Natacha Henry

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - Entretien intégral de Natacha Henry pour son livre Rosa Bonheur --'-- --'--

Pour découvrir des tableaux de Rosa Bonheur (Bordeaux,16/03/1822 - 25/05/1899 Château de Bry, Seine et Marne) : Musée du Louvre, musée d'Orsay, musée des Beaux-Arts à Bordeaux, musée d'Evreux, musée National du Château de Fontainebleau... Et on trouve aussi certaines de ses toiles exposées aux États-Unis puisqu'elle a été la grande amie d'un certain Buffalo Bill !

Chez Robert Laffont, Natacha Henry a publié Rosa Bonheur et Buffalo Bill, une amitié admirable (2019).

"Rosa Bonheur et Buffalo Bill, une amitié admirable", N. Henry (EDITIONS ROBERT LAFFONT)

Le conseil de lecture de Natacha Henry

L'homme qui voulu peindre la mer et autres nouvelles, Tristan Koëgel, éditions Didier jeunesse (2018). Nouvelles sur la Méditerranée et la peinture...

"L'homme qui voulu peindre la mer et autres nouvelles", T. Koëgel (EDITIONS DIDIER JEUNESSE)

Natacha Henry

Essayiste, historienne et journaliste franco-britannique. Diplômée de la London School of Economics et de Paris IV Sorbonne, elle travaille sur le sexisme dans la culture populaire. Elle intervient régulièrement auprès des associations, des institutions nationales et internationales.

Marie et Bronia, le Pacte des sœurs (2017) son précédent livre jeunesse s’est vendu à plus de 12 000 exemplaires et est actuellement en cours de traduction en Italie. Il a fait l’objet de très nombreuses sélections pour des Prix littéraires.

Natacha HENRY (C. RIBAULT CAILLOL / RADIO FRANCE)

