franceinfo junior livres. "Les Contes de la Chouette", une jolie plume de philosophie avec Eric-Emmanuel Schmitt

Les contes de la chouette", de E-M Scmitt et B. Brun

Les Contes de la Chouette, Le chaton qui avait peur de tout et L’île de la liberté, Eric-Emmanuel Schmitt, illustré par Barbara Brun, Hachette enfants. À lire à partir de 5 ans (juin 2021).

Écrivain, réalisateur, comédien, Eric-Emmanuel Schmitt n'a jamais cessé de cultiver connaissances et sagesse. Professeur agrégé de philosophie, il a enseigné au tout début de sa carrière. Aujourd’hui, c’est avec ses mots qu'il fait le cadeau aux plus jeunes de pouvoir aborder "la philo" !

Dans les deux premiers albums de cette nouvelle collection, il est à chaque fois question de fratrie, que ce soient deux petits chatons, ou deux jeunes lapins, qui par leurs différentes expériences vont aborder une notion philosophique : le courage dans l’un, la liberté et la vie en commun dans l’autre. Un autre animal revient dans chaque histoire, c’est Minerva, la chouette, qui incarne la voix de la sagesse.

Avec ses contes délicieusement illustrés, Eric-Emmanuel Schmitt renoue avec sa formation pour semer auprès des plus jeunes des graines de réflexions et de sagesse... il n'est jamais assez tôt pour poser des questions !

Les contes de la chouette, Le chaton qui avait peur de tout", de E-M Schmitt et B. Brun

Éric-Emmanuel schmitt

Eric-Emmanuel Schmitt

Encore un peu de philosophie

Avec la collection originale et ravissante et dans un petit format des éditions 3oeil, PHILONIMO : ces minis albums qui portent les grands noms de la philosophie permettent d'aborder des thèmes et des questionnements fondamentaux au travers de très jolies "scènettes" pleines de poésie aussi.

Le papillon de Tchouang-Tseu, texte d'Alice Brière-Haquet et gravures de RaphaëleEnjary.

"Le papillon de Tchouang-Tseu", d'A. Brière-Haquet et illustrations de R. Enjary (Editions 3oeil)

Le Lézard de Heidegger, texte d'Alice Brière-Haquet et pochoirs de Sophie Vissière. À lire à partir de 3 ans (mai 2021).

"Le Lézard de Heidegger", d'Alice Brière-Haquet et illustrations de S. Vissière. (Editions 3oeil)

À vos agendas

Partir en livres : c'est la manifestation du début des vacances d'été à ne pas rater ! Cette opération lancée à l’initiative du ministère de la Culture, se déroule jusqu’au 25 juillet, partout en France métropolitaine et ultramarine. Elle est donc l'un des premiers temps forts de "la lecture, grande cause nationale" annoncée par le président de la République.

Le thème de cette 7e édition est : Mer et Merveilles. Soledad Bravi, a signé la belle affiche, Yannick Bestaven et Oxmo Puccino sont les deux autres parrains de l'événement. Alors n'hésitez pas à plonger dans le grand bain de la lecture, et c'est à vous de vous concocter un programme au fil des pages selon vos envies... Voir la carte des événements !

"Partir en livres, Mers et merveilles", desssin de Soledad (Centre National du Livre)

Toujours dans le cadre de l'opération "Partir en livres", le Salon du Livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis vous donne rendez-vous au Parc Georges-Valbon de La Courneuve jusqu'au 9 juillet (puis jusqu'au 25 juillet en version "mobile", à la rencontre des publics de 27 villes du département).

Dans ce Parc, vous y trouverez de nombreuses "attractions" littéraires sur ce thème de Mer et merveilles avec deux expositions géantes, des lectures sous chapiteau, des barques de livres, des ateliers-jeux collectifs... Et en plus, de nombreux livres seront offerts !

Avec kibookin.fr Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

Belles lectures estivales à tous !