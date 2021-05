franceinfo junior livres. "Guilty", l'appli futuriste et glaçante de Jean-Christophe Tixier

"Guilty, l'affaire Diego Abrio", de J-C Tixier (RAGEOT)

Guilty - L'affaire Diego Abrio de Jean-Christophe Tixier est paru aux éditions Rageot (mai 2021). À lire à partir de 14 ans.

Avec "Guilty" : retrouvez les profils de tous les coupables susceptibles d'être relâchés, participez, en un simple clic, à la désignation des prochains relâchés, suivez l'évolution de leur cavale, soyez informés du sort qui leur sera réservé, par des alertes en temps réel.

Bienvenue dans le monde où les réseaux sociaux font la loi. Dans ce thriller d’anticipation, il est question de justice. Une justice populaire rendue par le biais d’une application sur les portables et le jeune Diego Abrio, 22 ans, va y être confronté.

L'histoire

Diego Abrio, 22 ans, vient de purger 3 ans de sa peine sur 12 lorsqu’il se retrouve "éligible" à la "condamnation populaire". Le principe : via une application sur smart phone appelée GUILTY, le peuple de rendre justice lui-même. 3 millions de clics ont déclenché son relâchement et la traque peut commencer.

Doté d’un bracelet électronique, le prisonnier doit échapper à ses poursuivants. Ces derniers sont renseignés sur sa localisation, son pouls, son indice de stabilité émotionnelle et sa dangerosité. Radio Fréquence Plus, "la radio qui vous fait vivre l’information comme si vous y étiez" donne les alertes sur le prisonnier.

Diego a été accusé à l’âge de 19 ans d’homicide volontaire sur la personne de Mona, sa petite amie décédée dans l’accident de voiture qu’il a causé. Alcool et consommation de drogue lui sont reprochés. Lui ne se souvient pas en avoir abusé et surtout il n’a aucun souvenir de l’accident. Helena fait partie d’une organisation, "Les Partisans pour une Justice Équitable", qui lui propose de l’exfiltrer et de purger sa peine clandestinement.

Si vous prenez la fuite dans cette lecture au rythme effréné, il faudra savoir patienter jusqu'à l'automne prochain, le 20 octobre, pour découvrir la suite de l'histoire de Guilty !

Jean-Chistophe Tixier

Jean-Christophe Tixier (@JCT)

Ancien enseignant et formateur, Jean-Christophe Tixier est romancier. Il écrit pour les jeunes autant que pour les adultes.

Dans cette interview nous faisons référence à son roman dans lequel il parle du bagne pour les adolescents de Belle-Île-en-Mer qui a réellement existé dans les années 30 : Traqués sur la lande, paru aux éditions Rageot (2016). Ce bagne avait aussi inspiré à Jacques Prévert l’un de ses poèmes : La Chasse à l’enfant.

"Traqués sur la lande", de J-C Tixier (RAGEOT)

Pour les plus jeunes, Dix minutes et 13 secondes est le dernier titre de la série à lire à partir de 10 ans. Editions Syros (Janvier 2021)

Et d'autres idées de lectures

Pour en finir avec le Groc, d'Alexandre Chardin, Magnard jeunesse (mai 2021). Qu'on se le dise haut et fort, le Groc, c'est Raymond le "Gros con" et c'est l'histoire d'Eole, 11 ans, pas franchement très à l'aise avec son beau-père, qui décide de prendre l'air le plus possible en dehors de chez lui. Le voilà amené à passer du temps avec son grand-père et ses autres congénères. Humour et tendresse sont bien au rendez-vous, normal me direz vous, c'est "un Chardin" !

"Pour en finir avec le Groc", de A. Chardin (MAGNARD JEUNESSE)

Et la chronique de franceinfo junior livres du dernier roman d'Alexandre Chardin, Bande de poètes, éditions Casterman, est à retrouver ici.

Autobiographie d'une courgette, Camille K et Ingrid Chabbert, d'après la belle histoire de Gilles Paris. Editons Philéas (avril 2021).

Encore une histoire avec un Raymond mais celui-là est vraiment gentil et c'est le jeune Courgette, alias Icare, 9 ans, qui aimerait bien l'avoir pour papa ! Après l'énorme succès du roman de Gilles Paris et le film d'animation Ma vie de courgette aux 650 000 entrées, voici maintenant la bande dessinée, pleine de sensibilité aussi et à ne pas manquer !

"Autobiographie d'une courgette", de Camille K et I. Chabbert, d'après le roman de G. Paris (PHILEAS)

À noter dans votre agenda

La deuxième NUIT DES DYS (troubles cognitifs et troubles de l'apprentissage, dylexie, dysphasie, dyspraxie) se tiendra le 28 mai prochain sur le thème "Des livres accessibles pour les Dys. Vous pouvez consulter le programme sur FFDys.com

Bonne semaine et bonnes lectures à tous !