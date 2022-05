Quand les jeunes entrepreneurs s'appuient sur l'expertise des seniors

Calmon Partners est un point de rencontre entre les chasseurs de têtes internationaux et le monde de l’investissement. L’entreprise accompagne les entrepreneurs et les structures de croissance en les aidant dès les premières étapes du projet jusqu’à sa sortie.

Les secteurs porteurs

Les nouvelles technologies, l’automatisation et l’intelligence artificielle, sont des secteurs porteurs, tout comme la santé/e-santé qui a connu une croissance spectaculaire suite à la pandémie. Le coup de projecteur se fait de plus en plus vers les sujets Web 3.0.

Avant de se lancer dans une aventure entrepreneuriale, le choix du secteur demeure stratégique. Il y a des business models et des marchés qui attirent des investisseurs plus que d’autres.

Fondé en novembre 2020, Calmon Partners propose 3 types de services : ressources humaines, conseils à la levée de fonds et accompagnement média.

Le service RH : il s’agit d’un cabinet de chasseurs de têtes qui accompagne des entreprises de toute taille : des start-up qui se lancent mais aussi de grandes entreprises internationales. Les entreprises font appel à Calmon Partners pour trouver des profils que, elles-mêmes, ont du mal à trouver.

La situation sur le marché du travail est de plus en plus tendue : les profils qualifiés se font rares et les entreprises françaises subissent la concurrence des entreprises étrangères qui n’hésitent plus à chasser sur le sol français.

L’âge moyen des entrepreneurs recule

Alors qu'il y a une vingtaine d’années, ceux qui se lançaient dans l’entreprenariat avaient déjà une première expérience professionnelle, aujourd’hui, les jeunes qui dirigent des entreprises et n’ont aucune expérience managériale, ne savent pas forcément encadrer des équipes, ne connaissent pas les mécanismes des marchés.

Pour répondre à ces nouvelles problématiques, les jeunes entrepreneurs font de plus en plus appel à des personnes plus âgées, n’hésitent plus à s’entourer de profils "seniors" avec plus d’expérience, et cela crée un nouvel environnement de travail où la différence d’âge au sein de la même entreprise n'est finalement pas un problème.

Les seniors sont aussi de plus en plus ouverts à travailler pour et avec de jeunes entrepreneurs.