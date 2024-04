Paroles des personnes âgées sur la fin de vie

Mercredi dernier, 10 avril, le projet de loi qui vise à instaurer une aide à mourir est arrivé en Conseil des ministres. Ce même jour, une commission spéciale de députés a été mise en place pour étudier le texte, avant son examen en séance plénière, le 27 mai.

L’association les Petits Frères des Pauvres a travaillé en parallèle de la Convention citoyenne pour la fin de vie réunie de décembre 2022 à mars 2023, et a donné la parole aux personnes âgées pour leur permettre d’apporter leurs réflexions sur ce sujet.

Paroles de vieilles et vieux citoyens sur la fin de vie



L'association accompagne depuis plus de 75 ans des personnes, dans leur dernier quart de vie, seules ou isolées, aux revenus modestes, souvent fragilisées, elle a donc une expertise reconnue dans l’accompagnement des personnes malades, ou en fin de vie.

Inspiré des travaux de la Convention citoyenne sur la fin de vie, le projet de loi qui vise à instaurer une aide à mourrir, doit ouvrir la possibilité d’une assistance au suicide, sous encadrement strict. Il portera également diverses mesures en faveur du renforcement de l’accès aux soins palliatifs.

7.500 lits consacrés aux personnes en fin de vie

En France, 7.500 lits sont consacrés à la prise en charge des personnes en fin de vie. Cela représente 2,8 lits pour 100.000 habitants. Il faudrait au moins 5 lits pour 100.000 habitants pour répondre aux besoins. Actuellement, deux tiers des Français n'ont pas accès à ces soins, et 21 départements en sont toujours totalement dépourvus.

Selon l’étude BVA "Les Français et la fin de vie", réalisée en octobre 2022, pour le compte du ministère de la Santé et de la Prévention et le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, sur l’opinion à l’égard des lois actuelles, concernant la fin de vie, les Français apparaissent globalement partagés. Près d’un Français sur deux estime que les lois garantissent le respect de ses volontés et préférences pour sa fin de vie, et près d’un Français sur deux pense qu’elles ne le garantissent pas.