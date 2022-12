"Mémorable" : un site qui propose d’enregistrer sa propre histoire

Le samedi à 15h56, 17h56 et 21h26

Mémorable est un site qui propose à toutes et tous d’enregistrer son histoire ou ses histoires de vie. Une expérience intime et immersive pour celui qui raconte et pour ceux qui écoutent.

Mémorable s’articule autour de trois types de récits :

- Le récit de vie : son enfance, ses souvenirs, ses expériences les plus marquantes et ses rencontres les plus déterminantes.

- Le récit de naissance, l’annonce à l’arrivée de l’enfant,

- Le récit à deux, tout ce que nous pouvons vivre à deux.

L’interview est enregistrée par un professionnel à domicile, ou à distance, et partout en France et en Outre-mer directement à votre domicile. Vous pouvez aussi venir dans les bureaux à Paris, ou réaliser l’enregistrement à distance en visio ou par téléphone.

Une fois l’entretien réalisé, vous pouvez disposer du récit audio de votre vie, et de votre biographie, sous la forme d’un livre et d’une clé USB format mp3.