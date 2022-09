Le service civique solidarité seniors : des milliers d'emplois pour les jeunes de 16 à 25 ans

Le samedi à 15h56, 17h56 et 21h26

Créé en 1994, le service civique avec l'association Unis-Cité permet aux jeunes d’agir concrètement pour la société ; environnement, numérique, solidarité, santé, culture, seniors, éducation. Unis-Cité permet aux jeunes de s’inscrire dans une dynamique positive.

Pour faire un service civique, aucun diplôme n’est requis.Il s’agit pour les jeunes de 16 à 25 ans d’agir en moyenne 8 mois pour des missions de solidarité au sein d’associations et de services publics. Des missions indemnisées 600 euros net par mois. Une inscription en quelques clics, et des séances d’information pour une première immersion.

Créé en mars 2021, le service civique solidarité seniors a vu le jour grâce à l’impulsion d’Unis-Cité et grâce, entre autres, à l’appui du ministère des Solidarités et de l’Agence du service civique. L’objectif du dispositif est de lutter contre l’isolement des personnes âgées et de promouvoir les métiers du grand âge.

Objectif : recruter 10.000 jeunes dans les prochaines années

En 2022, 6000 jeunes volontaires ont déjà effectué une mission de service civique auprès des seniors.

Quelles sont les missions proposées au sein du service civique solidarité seniors ? En quoi consistent-elles ? Dans le cadre de leur mission, les volontaires peuvent être amenés à se rendre au domicile d’une ou plusieurs personnes âgées, à intervenir uniquement dans des structures d’accueil (EHPAD, résidences seniors…).

À quels profils s’adressent le service civique solidarité seniors ? Comment intégrer une mission ? Ce n’est ni un emploi, ni un stage, c’est un engagement social d’une durée de 6 à 12 mois. Il s’adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation de handicap), sans condition de diplôme. Le seul prérequis est d’avoir envie de travailler auprès des personnes âgées.

En contrepartie de leur engagement, les volontaires perçoivent une indemnisation de 601 euros net par mois. Le volume horaire de travail hebdomadaire oscille entre 24 et 35h par semaine.

Tout étudiant (peu importe son niveau d’études) peut demander à effectuer un service civique dans le cadre d’une année de césure.

Dans le cadre du Festival SilverEco à Cannes du 12 au 13 septembre, un stand Service civique solidarité seniors est à votre disposition.