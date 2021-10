Isolement social des aidants : quelles solutions pratiques ?

La Fondation APRIL s’intéresse en partenariat avec BVA, à la question de l’isolement social des aidants. Les 11 millions d’aidants français sont de plus en plus nombreux à se dire seuls et démunis dans leur rôle, notamment en raison de la crise sanitaire et ce malgré une meilleure prise en compte de leur statut par les pouvoirs publics et la société.

66% des aidants sont des actifs

Si 86 % des aidants semblent pouvoir compter sur le soutien de leur entourage, la moitié d’entre eux déclarent tout de même ressentir un sentiment de décalage.

FamyHelp est une application faite pour faciliter le quotidien des personnes qui accompagnent leurs proches en perte d’autonomie. L’équipe de FamyHelp est composée de 5 femmes de la région lyonnaise. Cette application 100% gratuite, a pour but de venir en aide aux aidants, ces personnes non professionnelles qui accompagnent quotidiennement leurs proches en perte d’autonomie.

L'application FamyHelp

L’application permet de trouver des professionnels du maintien à domicile, à proximité de la personne aidée, grâce à la géolocalisation. Dans l’application, on trouve des professionnels du service à domicile, des cabinets d’infirmiers, des kinés, des coiffeurs à domicile, du matériel médical …

L’Agirc-Arrco met aussi en place des solutions d’accompagnement initiées par le régime complémentaire de retraite et les groupes de protection sociale, pour les 11 millions d’aidants qui prennent soin d’un proche, qu’il soit malade, en situation de handicap ou de dépendance liée à l’âge.

Deux nouveautés sont lancées cette année :

- La plateforme en ligne : Ma Boussole Aidants

- Une série de podcasts dédiée aux difficultés émotionnelles et psychologiques rencontrées par les aidants.

La semaine bleue, semaine nationale dédiée aux retraités et aux personnes âgées, du 7 au 13 octobre a pour thème : "Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons !"

Ce rendez-vous annuel fête ses 70 ans et met à l’honneur les personnes âgées et les solutions mises en place pour faciliter leur quotidien. A cette occasion, plus de 7 000 actions (marches, concerts, spectacles, forums, ateliers…) sont mises en place sur toute la France par les acteurs du secteur pour sensibiliser l’opinion publique.