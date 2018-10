franceinfo seniors. Suzanne, une héroïne de 96 ans

Fédéric Pommier, journaliste et écrivain, aborde un sujet de société important dans son roman consacré à sa grand-mère, Suzanne (L'UNION DE REIMS / CAP)

Suzanne est le sixième livre de Frédéric Pommier, journaliste à France Inter, qui un jour a fait une chronique sur sa grand-mère et sur les conditions de vie et de travail en EHPAD. Ce livre fait aussi écho au mouvement de grève nationale lancé en janvier 2018 par l’ensemble du personnel des EHPAD qui protestait contre des conditions de travail indescriptibles et des manques de moyens et de personnels.

Né en 1975, Frédéric Pommier a déjà rédigé deux ouvrages consacrés aux tics de langage des médias: Mots en toc et formules en tic : petites maladies du parler d’aujourd’hui (Le Seuil) et L’assassin court toujours : et autres expressions insoutenables (Le Seuil).

Frédéric Pommier s’est aussi intéressé au langage des hommes politiques

Notamment dans son ouvrage Paroles, paroles : formules de nos politiques (Le Seuil). Il a enfin publié une pièce de théâtre, Le prix des boîtes, chez Actes Sud.

Suzanne, c'est le roman d'une vie, celle de la grand-mère de l'auteur qui retrace dans ce livre sa vie depuis sa naissance, le 5 juin 1922 au Havre jusqu'à aujourd'hui en EHPAD.

"La dame ne lui parle pas. Pas un mot. Rien. Avec un gant usé, elle lui lave la figure...Le savon la pique. Elle se mord les lèvres.

Désolée de faire vite, mais je suis en retard sur mon programme. Aide soignante

Suzanne est un roman sensible

Un roman drôle qui raconte la vie d'une femme émaillée de drames, d'amour, de bonheur, de culture et d'émancipation. Elle était sportive, elle ne marche presque plus, elle est toujours vive d'esprit, les livres, les magazines et les fleurs la réconfortent maintenant qu'elle vit en EHPAD.

Première expérience malheureuse qui remet sur la table, le sujet de manque de moyens, de personnels formés et donc de maltraitance. Elle s'appelle Suzanne et elle a 96 ans aujourd'hui. Elle a toujours aimé la vie, même si la vie, pour elle, n'a pas toujours été simple.

