franceinfo seniors. Kovers, une mutuelle éthique pour tous

C'est à Villiers Saint-Benoit, commune de Puisaye en Bourgogne, que s'est créée une "vraie" mutuelle : Santé Coeur de Puisaye (Kovers)

Face à l’augmentation régulière des frais de santé et aux patients qui renoncent aux soins, faute de moyens financiers, l’association Santé Cœur de Puisaye a été créée en 2016 pour permettre à tous les habitants de l’intercommunalité de bénéficier d’une mutuelle adaptée à leurs besoins et à leur budget.

L'histoire commence ainsi

Patrick Büttner, le maire de Villiers Saint-Benoît, belle commune de Puisaye en Bourgogne, constate qu’un grand nombre de personnes renoncent, en tout ou partie, aux soins, parce qu’elles n’ont plus les moyens de se payer une mutuelle correcte. Alors, pour permettre à ces personnes d’avoir la bonne garantie au bon prix et de se soigner normalement, les techniques de la mutuelle santé d’entreprise ont été appliquées à l’échelle du territoire.

Cela permet à tous, quelque soit son revenu et son statut social, d’avoir la bonne complémentaire, c’est le retour à la vraie mutuelle. Santé Cœur de Puisaye a donc été créée. Depuis son démarrage en février 2017, la mutuelle du territoire de Puisaye s'est étendue à toute la France, toujours et encore plus dans une démarche à la fois de proximité et à la fois digitale, selon les souhaits et les possibilités de chacun de ses adhérents.

Nous avons souhaité que chacun en Puisaye puisse accéder à une complémentaire santé, appelée communément mutuelle santé, quel que soit son âge, quel que soit son statut professionnel ou de retraité. Nous avons souhaité que chaque résident du territoire puisse bénéficier des mêmes possibilités d’accès à une mutuelle santé économique et performante Le président Patrick Büttner

- Un tarif pour les actifs et un autre pour les retraités, sans augmentation des cotisations en fonction de l’âge.

- Un large choix de formules de garanties,

- Une gestion de contrat du même niveau de qualité que celui dont bénéficient les salariés des grandes entreprises,

- Une mutuelle santé sans délai de carence pour les remboursements, sans limite d’âge, sans sélection médicale.

Kovers, une mutuelle de proximité. (Kovers)

KOVERS a donc été créée

Une garantie essentielle a donc été ajoutée au contrat : la médecine à distance et la santé connectée.

- La médecine à distance



C’est pouvoir accéder à un médecin quand son propre médecin n’est pas disponible, grâce à un plateau médical reconnu par l’ordre des médecins, ceci 24/24, partout dans le monde (et donc aussi quand on voyage).

- La santé connectée



C’est la possibilité quand une maladie est diagnostiquée, d’être suivi par son médecin avec des dispositifs médicaux de santé connectés (comme un tensiomètre, un électrocardiogramme, un thermomètre, un glucomètre…). Ces services médicaux sont fournis par VISIOMED qui est en ce moment à Las Vegas.

Les solutions complètes de Kovers permettent aussi d’augmenter le maintien à domicile.

De sérieuses économies

Au global, chez Santé Cœur de Puisaye et chez Kovers, les adhérents peuvent économiser 1000 euros par an : la mutualisation permet de diminuer significativement la cotisation et d’améliorer les remboursements.

Site Santé cœur de Puisaye : démarche de proximité

www.santecoeurdepuisaye.fr

Site Kovers : démarche digitale

www.kovers.fr