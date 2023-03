Colette : un club intergénérationnel

Le samedi à 15h56, 17h56 et 21h26

Depuis 2020, Colette, une start up française, a lancé deux services pour permettre aux seniors de vivre pleinement.

Colette est une startup de cohabitation intergénérationnelle, qui a permis depuis son lancement la création de plus de 1 200 binômes en Île-de-France, mais également dans la région bordelaise et lyonnaise.

Colette, c’est aussi un club d'activités qui compte aujourd’hui des centaines d'abonnés. Ce service lancé en novembre 2021, permet notamment aux seniors parisiens de booster leur vie sociale grâce à un panel d’activités en tous genres, en présentiel, en Île de France, mais aussi en ligne.

Pour les colocations, la start up met en relation des étudiants et de jeunes actifs de moins de 30 ans, à la recherche d’un logement avec des seniors de plus de 60 ans, disposant d’une chambre libre dans leur maison ou appartement.

Pour les inscriptions, les jeunes de moins de 30 ans et les hôtes de 60 ans et plus s’inscrivent gratuitement sur l'application dédiée. L’équipe Colette prend contact avec chaque inscrit, pour valider son profil, vérifier quelles sont ses attentes. Dès validation, le membre a accès à la plateforme digitale, et peut compléter son profil.

Les jeunes membres du Club consultent les offres de chambres à louer, via la plateforme digitale et peuvent envoyer leurs demandes de mise en relation aux hôtes, qui les acceptent ou non. Si la mise en relation se passe bien, la réservation se fait en ligne.

Chaque locataire s’engage à régler mensuellement à la plateforme la contribution financière due ainsi que des frais de services de 38€ / mois, comprenant la qualité de service, l’accompagnement mais aussi l’assistance aux questions administratives (contrats, chartes, assurances, etc.).

Côté propriétaire, Colette prélève 15% sur les revenus perçus par les hôtes,, et leur assure en contrepartie la solvabilité des locataires.

Autre volet : Le Club d’activités Colette pour lutter contre l’isolement des seniors. La start up lance le Club Colette, un club d’activités pour favoriser des amitiés intergénérationnelles !

Ouvert aux plus de 50 ans, le Club propose chaque mois plus de 100 activités variées, ludiques et en accès illimité en présentiel (en Île-de-France) mais aussi en ligne, pour s’instruire, échanger ou encore tisser des liens.