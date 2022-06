franceinfo junior. Pourquoi certains pharaons sont-ils plus connus que d'autres?

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Si vous passez par Marseille cet été, vous pourrez peut-être parcourir l'exposition Pharaons superstars consacrée aux rois et reines de l'Egypte ancienne : elle raconte comment certains pharaons sont devenus des stars alors que d'autres nous sont moins familiers de nos jours.

EXPOSITION || « Pharaons Superstars »

Khéops, Téti, Toutankhamon, Cléopâtre… tous pharaons, tous superstars ?



Du mercredi 22 juin au lundi 17 octobre 2022

✨Portes ouvertes gratuites et festives mardi 21 juin de 16h à 23hhttps://t.co/hvaMv41kah pic.twitter.com/OGIT2P44eh — Mucem (@Mucem) June 14, 2022

Pour répondre aux questions des enfants sur les pharaons, franceinfo junior a invité Amandine Marshall, égyptologue, auteure des chaines Youtube NéfertiTube et ToutankaTube.

"Pourquoi a-t-on oublié certains phararons alors que certains sont devenus connus ?" demande d'abord Alice, élève en Savoie à Valloire. Jeanne se demande "comment on peut savoir les noms des pharaons". L'occasion pour l'invitée de parler du travail de Jean-François Champollion. Emma veut savoir pourquoi cette exposition a lieu à Marseille et si on pourra y voir des sarcophages et des amulettes.

Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior consacrée aux pharaons.