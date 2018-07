franceinfo junior. Un mangaka répond à des questions de collégiens

Des mangas dans une librairie. (FAROUK BATICHE / AFP)

C'est le grand rendez-vous des amateurs de manga et de culture japonaise : la Japan Expo ouvre ses portes jeudi 5 juillet près de Paris. Au programme notamment, une table ronde pour discuter des auteurs de mangas en France, animé par le mangaka Christophe Cointault, auteur de Tinta Run, dont le deuxième tome sort mercredi 5 juillet. Pour parler manga, inspiration et dessins, il est notre invité du jour au micro de franceinfo junior. Il répond aux questions de trois collégiens, élèves en cinquième à Paris. C'est Alexandre, 14 ans, qui se lance avec la première question : "Quand avez-vous décidé d’écrire votre premier manga et comment avez-vous pu le publier ?" Le mangaka lui répond : "J’ai toujours voulu faire du manga puisque je suis un enfant de la génération Club Dorothée qui a vu les premiers dessins animés et les premiers mangas papiers arriver en librairie. J’ai grandi avec et j’ai toujours voulu le faire." Et l'auteur donne aux élèves quelques conseils pour réussir l'écriture d'un manga : "Il faut trouver un bon personnage principal plus tous les autres qui viendront s'ajouter au fil de l’aventure", explique Christophe Cointault.

Mondes imaginaires et grandes aventures

Alors que Tom s'intéresse à l'attrait de notre invité pour le Japon, berceau du genre, Alexandre lui pose une question sur son style de manga : "Ce serait ce qu'on appelle le shonen, c'est-à-dire des aventures destinées à un public plutôt jeune, en général plutôt masculin, expose-t-il. J’adore les grandes séries d’action, d’aventure, où on parle de dépassement de soi. On est dans des mondes imaginaires qui obéissent à leur propres règles et où on peut accomplir ses rêves", résume l'auteur. Pour conclure, Victor enchaine pour savoir quel est son mangaka préféré : "Si je devais en mettre un au sommet de tous : Akira Toriyama, l’auteur de Dragon Ball. Il a fait une œuvre intemporelle et universelle, c'est ce que j'espère viser aussi, il m’inspire beaucoup."

► Pour écouter toutes les questions de nos journalistes junior, élèves en cinquième, et les réponses de notre invité du jour, le mangaka Christophe Cointault, vous pouvez réécouter l'émission franceinfo junior sur cette page.

franceinfo junior, une émission en partenariat avec le magazine d'actualités pour enfants 1jour1actu et 1jour1actu.com. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

