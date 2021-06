franceinfo junior. Se faire vacciner contre le Covid-19 quand on est ado, pourquoi ?

La vaccination des adolescents débute mardi 15 juin 2021 en France (illustration). (OLIVER BERG / DPA / MAXPPP)

Pour parler de l'ouverture de la vaccination aux plus de 12 ans mardi 15 juin, c'est le professeur Robert Cohen, pédiatre et infectiologue à l’hôpital intercommunal de Créteil, qui répond aux élèves de CM1-CM2 de l'école primaire Saint-Lambert à Paris.

Anouk,11 ans, demande : "Ma grand-mère s'est faite vacciner et on lui a dit que ce n’était pas le type de vaccination qu’elle aurait dû prendre. Quel vaccin on va donner au plus de 12 ans ?Pourquoi on n’a pas ouvert la vaccination aux plus de 12 ans en avant ?"

Hussein, 10 ans, se préoccupe de savoir si "on est obligé de se faire vacciner si on a 12 ans et, si on est à risque, est-ce qu'on peut se faire vacciner quand même, même si on à moins de 12 ans ?"

Enfin, Hassan, qui a 10 ans aussi, pose ses questions : "Pourquoi est-on obligés de se faire vacciner à 12 ans et pas avant ? Si on a eu le Covid, est-ce qu'on doit se faire vacciner quand même ?"