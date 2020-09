franceinfo junior. Quelle rentrée des classes pour les élèves porteurs de handicap ?

Dans une classe au collège-lycée Elie Vignal à Caluire-et-Cuire dans le Rhône, le 1er septembre 2016 (photo d'illustration). (PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Presqu'une semaine que les élèves ont repris le chemin de l'école. Mais pour certains élèves porteurs d'un handicap, les parents ont parfois du mal à leur trouver une classe ou un accompagnant au quotidien. Comment sont-ils pris en charge à l'école et dans quelles conditions ? De quels handicaps parle-t-on ? C'est le sujet de l'émission franceinfo junior mardi 8 septembre avec le docteur Camille Wicker, pédiatre et coordinatrice médicale du projet "Tous à l'école" pour l'inclusion. Au micro pour interviewer la spécialiste du sujet : Anna et Mattéo. Ils sont en CM1 à l'école Romainville à Paris. Comment les élèves font pour monter les escaliers quand ils ont un handicap ? Est-ce qu'ils ont un "garde-du-corps" en classe pour les aider et les protéger ?, se demandent les deux élèves. Sur cette page, réécoutez en entier l'émission du jour qui répond à leurs questions, à hauteur d'enfants.