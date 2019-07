franceinfo junior. Que deviennent les déchets triés pour le recyclage ?

Des containers pleins dans une rue, près du marché de Vaison-la-Romaine (Vaucluse) (AURÉLIE LAGAIN / FRANCE BLEU VAUCLUSE / RADIO FRANCE)

Comment réutiliser nos déchets et moins gaspiller ? Le gouvernement a annoncé sa volonté de remettre en place la consigne. Un usage de plus en plus répandu, dans des événements comme des festivals par exemple. Sur le recyclage et la valorisation des déchets, nos jeunes auditeurs se posent plein de questions. Ils sont élèves en CM2 à l’école du Veyziat à Oyonnax (Ain). Pour leur répondre : Thibault Turchet, responsable des affaires juridiques de l'association Zero Waste France.

Mehdi se jette à l'eau pour la première question : l'écolier veut savoir pourquoi on doit recycler. "Parce qu'on produit beaucoup de déchets, lui répond Thibault Turchet. Ça se compte en centaines de milliers de tonnes rien qu'à l'échelle de la France. Ces déchets, il faut s'efforcer de les réduire et ce qu'on n'a pas pu réduire, il faut les recycler, les remettre dans un cycle de production." Thomas prend le micro à son tour : "Qu'est-ce qui pollue dans nos déchets ?" Le responsable des affaires juridiques de l'association Zero Waste France lui explique : "Certains matériaux sont polluants quand ils se retrouvent dans la nature comme le plastique. En fonction de ce qu'on va en faire, ça génère des pollutions différentes." Par exemple, détaille l'invité, un déchet d'une décharge peut se retrouver dans les sols, les incinérateurs,"ça fait de la pollution de l'air."

Huit Français sur dix font un geste de tri

Margaux veut savoir à son tour combien de personnes recyclent. Thibault Turchet : "Recycler, ça passe déjà par la phase de tri. Environ 80% des Français ont un geste de tri", même s'ils ne trient pas forcément tous leurs déchets, explique le responsable. Mais "le taux de recyclage des déchets de la maison est de l'ordre de 35%", compostage inclus. "C'est assez peu", commente-t-il. Pourquoi un tel chiffre ? "Il faut organiser la collecte. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent... Il faut que tout le monde trie et créer les infrastructures derrière. Et puis il y a des blocages aussi", par exemple certains emballages composites sont compliquées à recycler. Ainsi, "On ne peut pas recycler quand c'est vraiment trop souillé. Il faut des déchets purs." Sur cette page, réécoutez en entier notre émission du jour sur le recyclage des déchets.