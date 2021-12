franceinfo junior. Qu'est-ce que c'est le variant Omicron ?

Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Estelle Faure et Marie Bernardeau

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Solenne Le Hen, journaliste spécialiste de la santé à franceinfo, répond aux questions de la classe de CM2 de École élémentaire publique Fondary à Paris sur le nouveau variant Omicron. Gaétan, 9 ans, se lance pour poser la première question, "Pourquoi s'appelle-t-il le variant Omicron ? Est-ce que le variant Omicron est plus ou moins agressif qu'un autre variant ?"

"Est-ce que le variant Omicron est plus ou moins agressif qu'un autre variant ?" s'interroge Gaétan. Nana, 10 ans, elle, demande, "Comment fait-on pour l'attraper ? et est-ce que le variant Omicron se propage très vite ?" "Est-ce qu'on aura besoin de fabriquer un autre vaccin pour Omicron ou est ce qu'on peut utiliser le vaccin actuel et est-ce qu'on sait s'il y aura beaucoup de variants comme ça ?", se demande pour sa part Amandha

Sur cette page, réécoutez toutes les questions des enfants et cette émission franceinfo junior.