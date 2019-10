franceinfo junior. Pourquoi les jeux vidéo ont-ils des limites d'âge ?

Le stand Call of Duty au salon Paris Game Week de la porte de Versailles, le 28 octobre 2014 (illustration). (CHRISTOPHE PETIT TESSON / MAXPPP)

Un nouvel épisode de la saga Call of Duty est sorti vendredi 25 octobre, un jeu déconseillé aux moins de 18 ans... qui sont pourtant nombreux à l'adorer. Mais pourquoi existe-t-il des catégories d'âge pour certains jeux vidéo ? Comment sont-elles décidées ? Quels impacts cela peut avoir sur les enfants ? C'est le sujet du jour dans franceinfo junior.

Au micro, on écoute les questions d'élèves de CM1-CM2 de l'école de Navilly en Saône-et-Loire. Pour leur répondre : Olivier Duris, psychologue clinicien. Il est membre de l'association "3, 6, 9, 12", destinée à prévenir et informer les enfants et les parents sur la question de l'usage des écrans.

Louëna ouvre l'émission avec sa question : "Est-ce que les jeux vidéo interdits aux moins de 10 ans sont vraiment interdits au moins de 10 ans ?" Olivier Duris explique : "Il faut savoir que 10 ans, ça n'existe pas dans les jeux vidéo, les critères d'âge c'est 3 ans, 7 ans, 12 ans, 16 ans et 18 ans. On ne parle pas d'interdiction pour les jeux vidéo, on parle de préconisation, on conseille très fortement de ne pas jouer si on n'a pas l'âge."

Ces recommandations sont faites par une association, PEGI : "Chaque jeu passe devant des experts", qui vérifient ce que montre le jeu vidéo, explique le spécialiste, "la violence, la question des drogues, de la sexualité, de la nudité, la vulgarité, le fait de jouer en ligne, etc." Pourquoi ces recommandations ne sont pas toujours suivies ? Quelles conséquences cela peut avoir sur les enfants ? Quel rôle pour les parents ? Sur cette page, réécoutez en entier notre émission franceinfo junior sur les catégories de jeux vidéo selon l'âge.