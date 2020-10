franceinfo junior. Comment réintroduire des animaux dans la nature ?

En Australie, plusieurs diables de Tasmanie ont été réintroduits dans la nature. (TORSTEN BLACKWOOD / AFP)

Il n'avait pas été aperçu en Australie depuis 3 000 ans : plusieurs diables de Tasmanie ont été récemment réintroduits dans le pays. À cette occasion, franceinfo junior s'intéresse à ces animaux menacés de disparition ou éteints.

Comment sauver leurs espèces ? On en parle dans l'émission du jour avec Florian Kirchner, en charge du programme "Espèces" à l'UICN, une association qui oeuvre pour la préservation des espèces et la biodiversité. Il répond aux questions des élèves de CM2 à l'école Notre-Dame à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines.

"Comment ça se fait que le diable de Tasmanie a disparu ?" demande Ilyès au micro. "Comment on fait pour introduire des animaux dans la nature ? On prend une voiture, on va dans les champs, on les libère ou on les envoie par avion ?" s'interroge Typhène de son côté. Et puis, "pourquoi on ne garde pas les animaux en captivité pour les protéger et les nourrir ?" Alicia, elle, veut savoir s'il y a plus d'espèces disparues en France ou dans les autres pays du monde. Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior du jour sur la préservation des espèces animales.