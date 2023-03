franceinfo junior. Comment protéger les océans ?

Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Alors que le GIEC sort son dernier rapport sur le changement climatique, les enfants de "franceinfo junior" parlent de protection des océans. Pour répondre aux questions des enfants : Pascaline Bourgain, responsable de la plateforme pédagogique à la Fondation Tara Océan.

Lundi 20 mars, les experts du GIEC ont rendu leur rapport, le dernier consensus sur le réchauffement climatique, qui alerte sur la situation actuelle et à venir. Un changement climatique qui a une incidence sur les océans notamment.

Cette semaine a d'ailleurs lieu la "Monaco Ocean Week", une opération pour sensibiliser le grand public et les institutions à la préservation des océans. On en parle dans franceinfo junior avec Pascaline Bourgain, responsable de la plateforme pédagogique à la Fondation Tara Océan. Au micro, elle répond aux questions des élèves de l'école Jacques Prévert à Meyzieu dans le Rhône.

"Si je fais pipi dans la mer, est-ce que ça pollue ?"

Au micro de franceinfo junior, Abdel-Jawad d'abord veut savoir pourquoi on parle de pollution des océans. Faustine pose à son tour une question : "Aujourd'hui, les océans sont pollués, mais est-ce qu'ils ont déjà été plus pollués ?", demande l'écolière. Seydou veut savoir si les océans sont plus pollués que les continents. "Si je fais pipi dans l'océan, est-ce que ça pollue ?", s'inquiète Mariam. Les enfants s'intéressent aussi aux solutions pour aider les océans. Par exemple, Ilhem a entendu parler de "bateaux qui nettoient les océans", il veut savoir si ça fonctionne.

Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior sur la protection des océans.