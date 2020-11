franceinfo junior. Comment défendre les droits des enfants ?

Claire Hédon, Défenseure des droits, ci-contre le 23 juillet 2020. (OLIVIER CORSAN / MAXPPP)

Vendredi 20 novembre, c'est la journée internationale des droits des enfants. À cette occasion, Claire Hédon est l'invitée de franceinfo junior. Elle a succédé à Jacques Toubon au poste de Défenseur des droits. Au micro pour l'interviewer aujourd'hui : Emma, Yakinne, Medhi, élèves en CM1 à l'école Jules Verne de Viry-Châtillon (Essonne).

Les droits des enfants, "l'affaire de tous"

Pour démarrer, Emma, 9 ans, veut d'abord savoir à quoi ça sert d'être défenseure des droits. C'est une personne mais aussi "une institution avec 225 personnes" travaillant à Paris et "525 délégués" dans les départements. "Nous sommes chargés de défendre les droits et les libertés des personnes qui vivent sur tout le territoire français, y compris les Outre-Mer", explique Claire Hédon. Des droits qui concernent les adultes mais aussi les enfants, précise-t-elle au micro, en détaillant les situations où les enfants ont le droit d'être écoutés et défendus : harcèlement, divorce, école... La Défenseure des droits souligne l'importance d'écouter les enfants, une écoute "fondamentale pour que ces droits soient respectés".

Yakinne, 9 ans, prend à son tour la parole : "Comment vous pouvez faire que tout le monde respecte les droits des enfants ?" demande l'écolière. Claire Héron lui répond : "Je m'adresse déjà au président de la République, à ses ministres, aux collectivités locales, aux départements, aux différents services public, aux maires... aussi à tes parents... pour que les droits de l'enfant soit l'affaire de tous." Elle explique que pour y arriver, il faut également informer les enfants sur leurs droits :

Ce qui est important, c'est que si tu as un souci ou que tu sens que tes droits ne sont pas respectés, tu peux me saisir directement, m'alerter sur une situation et moi ou nos équipes ont répondra. Calire Hédon, Défenseure des droits à franceinfo junior

D'ailleurs, Medhi a plusieurs suggestions : améliorer son école ou encore lutter contre la maltraitance des enfants. Un sujet dont il aimerait que la Défenseure des droits parle au président Emmanuel Macron. Sur cette page, écoutez en entier cette émission avec les prises de parole des enfants et les réponses de la Défenseure des droits, Claire Hédon.