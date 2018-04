Français du monde. L'irrésistible appel de l'Inde

Hervé Vital près de Jaipur : "En Inde, la religion est partout. Les gestes liés aux croyances rythment les journées" (EMMANUEL LANGLOIS)

Hervé Vital a découvert l'Inde il y a 12 ans en allant rendre visite à une amie d'enfance, le Français est tombé amoureux du pays et y est resté.



Le Rajasthan, c'est souvent le premier voyage en Inde pour les Français. "On vient visiter les anciens palais de Maharadjahs, de XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, de toute beauté, explique Hervé Vital. Ils appartenaient à de grandes familles royales avec des territoires qui allaient jusqu'à Delhi. Elles en ont perdu beaucoup à l'indépendance en 1949."

En Inde, la religion est partout

Les gestes liés aux croyances rythment les journées. "Dès qu'ils passent devant un temple, ils se signent, explique le Français. Tous les matins, ils font leur puja, leur cérémonie. Le cuisinier le fait pour la cuisine, le manager pour le jardin. Devant chaque entrée, il met de l'encens. Il allume une petite lampe à huile le soir et il fait la bénédiction de la maison."

Vue de la maison d'hôtes d'Hervé Vital sur les collines du Rajasthan "En Inde, la religion est partout. Les gestes liés aux croyances rythment les journées." (HERVE VITAL)

Hervé Vital travaille avec la même équipe depuis l'ouverture de sa guest house, inimaginable en Inde. Ici, on est loin de la foule du fort d'Amber, le spot touristique, à quelques kilomètres, et de la folie grouillante de Jaipur. Il n'y a que 4 chambres pour les voyageurs de passage.

"J'ai repris le modèles des vieilles Avelis, décrit-il, les riches marchands sur la route de la soie, avec les toits en pierre, la chaux. Toutes les portes sont en bois traditionnel, avec une touche française, des choses très épurées, simplement un bel objet par pièce."

Le patio de la maison d'hôtes, où sont servis les repas (HERVE VITAL)

Les lieux sont envahis par les mosaïques, la grande passion d'Hervé Vital : "Pourtant, ce n'est pas dans la culture indienne ! Eux font de la marqueterie de marbre. Les Indiens adorent mon travail mais ils me demandent : 'Pourquoi est-ce que vous les avez polies ? Est-ce que vous ne faites pas un vernis brillant dessus ?' Alors que moi j'aime la pierre brute, je travaille à l'ancienne, à la romaine."

A la maison d'hôtes, les mosaïques, sa grande passion, sont partout. "j'aime la pierre brute, je travaille à l'ancienne, à la romaine." (HERVE VITAL)

Broderies et haute couture

Hervé Vital a plusieurs vies : né à Nantes, graveur diplômé de l'École Estienne, scénographe formé à la rue Blanche, costumier pour le théâtre, la danse, il a aussi travaillé sur des événements comme le lancement de la Renault Clio ou de l'A380. Même en Inde, les compagnies de théâtre françaises continuent de lui passer commande : "Tout ce qui est costumes homme, ils savent très bien faire ici. On peut trouver les tissus et les réaliser chez les tailleurs. Pour les femmes, les bas de robes, les broderies, les perles à coudre, je le fais ici. Il y a une main-d’œuvre moins chère. Sinon, ce serait presque un travail de haute couture."

Vue du jardin de sa maison d'hôtes, "on est loin de la foule du fort d'Amber, le spot touristique, à quelques kilomètres" (HERVE VITAL)

Plusieurs voyagistes comme le tour-opérateur français National Tours proposent des séjours et des circuits en Inde et au Rajasthan. Tout irait pour le mieux en Inde, s'il n'y avait la pollution, partout, tout le temps : "Je n'en peux plus de la saleté !, peste Hervé Vital. Ce pays va être obligé de réagir vite, par rapport aux ordures et au recyclage, ils sont vraiment en train de crouler sous les immondices, c'est hallucinant. Il y a les moustiques, la dengue. Tous mes amis l'ont attrapée, mais moi pas encore."

Hervé Vital a un jardin secret, en plus de celui de sa maison d'hôtes où il cultive ses légumes, c'est l'aquarelle. Il va chercher l'inspiration dans les montagnes qu'on voit à l'horizon. Ces toiles-là, il ne les expose pas, on ne les verra pas.

Lui écrire : vital.h@free.fr

Une chambre de sa maison d'hôtes "J'ai repris le modèles des vieilles Avelis, les riches marchands sur la route de la soie" (HERVE VITAL)

Le majestueux Taj Mahal, site incontournable pour une première visite en Inde du Nord, à quelques encâblures de la maison d'hôtes d'Hervé Vital (EMMANUEL LANGLOIS)

