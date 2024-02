C'est quoi le Mercosur, l'alliance éonomique des pays sud-américains qui inquiète les agriculteurs français ?

Les agriculteurs français craignent un traité de libre-échange entre l'Europe et le Mercosur. Franceinfo vous explique ce qu'est cette alliance des pays sud-américains.

Gabriel Attal a annoncé plusieurs mesures en faveur de l'agriculture, mercredi 21 février. À cette occasion, le Premier ministre a redit son opposition au traité de libre-échange avec le Mercosur. Franceinfo vous explique ce qu'est cette alliance de pays sud-américains.

"Mercosur" est l'abréviation du terme espagnol "Mercado comun del Sur". C'est le "marché commun" de l'Amérique du Sud. C'est l'alliance économique de cinq pays de cette région : Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay et récemment la Bolivie.

Comme les pays européens, ces cinq Etats ont créé une zone de libre-échange en faisant tomber leurs frontières et les droits de douane. Ils ont une politique commerciale commune vis-à-vis des pays extérieurs. Les membres du Mercosur coordonnent leurs politiques économiques, agricoles, industrielles. Autour de ces cinq Etats, il y a des pays "associés" : Chili, Colombie, Equateur, Guyana, Pérou et Suriname.

Le 4e bloc économique de la planète

On peut dire que le Mercosur est un poids lourd : un marché de près de 300 millions de personnes. Les cinq pays membres représentent à eux seuls 80% du PIB de l'Amérique du Sud. Sur le plan international, le Mercosur est le 4e bloc économique de la planète, derrière l'alliance des pays d'Asie - avec notamment la Chine et le Japon, derrière l'Alena - Etats-Unis, Canada, Mexique - et l'Union Européenne.

Au sein du Mercosur, il y a un "géant", c'est le Brésil, qui produit chaque année les trois quarts de la richesse de cet ensemble. Le Brésil "géant agricole" : premier producteur et exportateur mondial de soja, sucre et café. Premier fournisseur mondial de viande bovine, de poulet, de maïs. Le Brésil qui a misé massivement sur les cultures transgéniques et les pesticides, dont il est le premier consommateur au monde.

L'inquiétude des agriculteurs français

Le traité entre l'Europe et le Mercosur inquiète les agriculteurs français, en raison du déséquilibre dans la manière de cultiver les terres ou encore d'élever le bétail. Dans le Mercosur, les exigences en matière d'environnement, sur le plan social, n'ont rien à voir avec celles de la France. Alors, pour les agriculteurs français, le traité de libre-échange, s'il est ratifié, va acter une concurrence déloyale des pays sud-américains face à leurs productions.

D'un autre côté, ce traité n'est pas qu'agricole : il doit permettre à l'Union européenne d'exporter plus facilement vers le Mercosur des produits industriels (automobiles, chimie, pharmacie), des services aussi. C'est la raison pour laquelle ce traité est souvent présenté comme l'accord "viande contre voitures".