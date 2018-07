En route vers Paris 2024. À la découverte du hockey sur gazon

Jeux Olympiques de Londres en 2012. Hockey sur gazon. Match Corée / Allemagne (MAXPPP)

Les Hockeys Series Open à suivre du 6 au 8 juillet à Wattignies, première étape qualificative pour Tokyo 2020 pour le hockey féminin.

Le hockey sur gazon fait partie des plus anciens jeux de balle et de crosse. Au Moyen-Âge, le jeu aurait même été un temps interdit en Angleterre car il faisait un peu trop d’ombre à un autre sport : le tir à l’arc, qui était à l’époque le principal moyen de défense du pays.

Les règles du hockey sur gazon sont simples

Deux équipes de 11 joueurs s’affrontent sur un terrain synthétique mouillé, d’environ 90 mètres de long sur 50 mètres de large. L’objectif est de maîtriser une balle en plastique dur, et de marquer plus de buts que l’équipe adverse.

Pour se faire, les joueurs sont armés d’une crosse avec une tête plate d'un côté, bombée de l'autre. La balle ne peut toucher que le côté plat de la crosse et surtout aucune partie du corps, excepté pour le gardien. Une partie se joue en deux mi-temps de 35 minutes.

La première apparition du hockey sur gazon aux Jeux olympiques date de 1908 aux Jeux de Londres pour les hommes. Les femmes ont dû attendre les Jeux de 1980 à Moscou.

Un rêve olympique pour les tricolores

Se qualifier pour les Jeux de Tokyo en 2020 reste la priorité de l’équipe de France, dans l’optique évidemment de préparer au mieux les Jeux de Paris en 2024. Un objectif ambitieux pour la fédération car la dernière participation tricolore remonte aux Jeux de Munich en 1972 avec la qualification de l’équipe masculine.

Depuis, la France court après cette qualification et, il n’y a pas de secret, participer aux Jeux permettrait de mettre en lumière ce sport de vitesse, ce sport d’adresse et pourquoi pas inspirer une nouvelle génération en vue de Paris 2024.

Une concurrence rude à l’international

Dans beaucoup de pays, le hockey sur gazon est un sport national. La plupart des nations qui ont dominé le sport étaient des membres de l’Empire britannique : le Pakistan, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Angleterre bien sûr, et surtout l’Inde. Son équipe masculine a gagné huit fois la médaille d’or olympique avec six titres consécutifs entre 1928 et 1956.

D’autres nations sont aujourd’hui entrées dans la course aux médailles olympiques. L’Allemagne, l’Argentine, les Pays-Bas, la Belgique ont apporté au hockey sur gazon une vraie dimension internationale et on espère bientôt l'arrivée de la France dans ce bal des grandes nations.