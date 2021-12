En Côte d’Ivoire, Noël pour tout le monde sans distinction de religion

En Côte d’Ivoire, il n’y a pas de religion majoritaire et il y a de plus en plus de familles mixtes. Si bien que Noël est un moment de fête pour tout le monde, selon Marc, un Ivoirien de 24 ans : "Venant d'une famille chrétienne, Noël est une fête très importante avec tout ce qu'il y a de plus classique : messe de minuit, repas de famille, etc. Mais j'ai toujours grandi avec des voisins musulmans qui célèbrent le 24 décembre et aussi Noël. À Abidjan, le 24 au soir vous retrouverez plein d'Ivoiriens, peu importe leur confession religieuse, qui se retrouvent pour faire la fête." Et pour certains la soirée se termine traditionnellement en boîte de nuit.

Pour cette fête, il n’y a pas vraiment de plat spécifique. La blogueuse culinaire Yasmine Fofana, alias Afrofoodie, explique que ce sont plutôt des plats de tous les jours : "Il y a une variété avec des braisés ou alors des plats en sauce. On retrouve aussi des plats classiques venus de 'l'Occident' comme des bûches pour ceux qui peuvent se le permettre. Il y a des plats d'horizons divers, c'est la beauté de la chose et la magie de Noël." Certains supermarchés proposent même des produits de luxe : huîtres, foie gras ou saumon.

Une période très embouteillée

Le réveillon se prépare très à l’avance à Abidjan. Le mois de décembre est toujours une période très embouteillée. Les Ivoiriens font leurs emplettes dans les centres commerciaux, il y en a d’ailleurs de plus en plus dans la capitale économique. Dans beaucoup d’enseignes, c’est assez amusant, il y a des décorations venues du froid : des ours polaires, des sapins enneigés et même la visite du père Noël. Le tout sous 30° C.

Comme partout le mois de décembre c’est la période la plus chargée de l’année pour les magasins. La consommation explose notamment avec l’émergence d’une classe moyenne mais aussi avec les Ivoiriens de la diaspora qui se réinstallent à Abidjan. Cependant il ne faut pas oublier les Ivoiriens les plus modestes, qui cette année vont devoir surveiller leurs dépenses à cause de l’inflation.