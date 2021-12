En Argentine, offrir une culotte rose à Noël pour qu'elle soit portée au Nouvel an n'a rien de vulgaire

Si on continue d'offrir une culotte rose à Noël en Argentine, la tradition a bien sûr évolué au fil des générations. Ce sous-vêtement aujourd’hui symbolise le bonheur, la prospérité et la chance. Les Argentins sont assez superstitieux. Cela se voit en général lors de matchs de football où ils ont de nombreuses coutumes pour éloigner le mauvais sort.

Dans ce cas, pour que la superstition fonctionne, il faut que la culotte rose, ou "bombacha rosa", soit toute neuve, offerte le soir du réveillon de Noël, par une femme, en général plus âgée, et surtout, elle doit être portée le soir du 31 décembre pour commencer l’année sous les meilleurs auspices. "C’est une coutume, explique Silvia, 70 ans, qui est allée cette semaine faire son achat annuel dans une boutique de sous-vêtements de Buenos Aires. Ma belle-mère m’en offrait toujours une et puis j’ai continué avec ma fille, ma belle-fille et maintenant ma petite-fille."

"Tous les ans, j'offre une culotte rose à chacune d’entre elles. Et si je ne le fais pas, elles sont vexées, c’est comme si je leur voulais du mal !" Sylvia, 70 ans à franceinfo

L'article se vend beaucoup en fin d’année, au même titre que les décorations de Noël. D’ailleurs, quand on marche dans les rues de Buenos Aires, on peut voir dans les vitrines des murs couverts de culottes roses. Veronica, par exemple, employée dans un magasin de sous-vêtements, confirme que c’est l’un des produits les plus vendus. Elle nous montre une grande caisse remplie de culottes roses : "On a environ 12 caisses comme ça, parce qu’on en a pour tous les goûts. Tangas, strings, culottes hautes, ou traditionnelles. On en vend énormément. Cela représente 30 à 40% de nos ventes. Les femmes se chargent d’acheter des culottes roses pour toute la famille. Et la semaine avant Noël, elles viennent toutes à la boutique."

Une coutume liée à la religion

Pour trouver l’origine de cette tradition d’offrir une culotte rose, il faut d’abord remonter à une tradition catholique. Lors de la période de l'Avent, il est d’usage d’allumer une bougie chaque dimanche avant Noël. Les bougies sont normalement violettes, la couleur liturgique, sauf la troisième, représentant la joie face à la naissance imminente de Jésus, qui est rose. C’est aussi la couleur de la chasuble que les prêtres revêtent pour la messe du troisième dimanche de l’Avent.

Le rose, couleur donc de la naissance, est devenue dans les croyances populaires un symbole de fertilité. C’est pour ça qu’il s’agit d’une tradition purement féminine. Il y a trente ans, mettre une culotte rose pour le Nouvel an était de bon augure annonçant une année fertile. Aujourd’hui, c’est plutôt signe d’une sexualité épanouie pour la nouvelle année ou plus généralement de bonheur.