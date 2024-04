Léonardo Muylaert, le nouveau "Superman brésilien"

Du lundi au vendredi à 7h56 et 10h56

Cet avocat brésilien de 36 ans a découvert sa ressemblance avec Clark Kent en 2022. Depuis, il sillonne le Brésil, avec la cape du super-héros visitant les hôpitaux et les écoles.

Tout le monde connaît Clark Kent, ce Journaliste binoclard du Daily Planet qui cache son identité de sauveur de l’humanité. En revanche, vous n’avez peut-être jamais entendu parler de Léonardo Muylaert, 36 ans, le nouveau "superman brésilien". Tout commence en 2022. Alors qu'il visite un festival de BD, un autre visiteur le filme et poste la vidéo sur les réseaux en se demandant : "Est-ce que c’est Clark Kent que je vois ici ?".

Léonardo Muylaert, 2,03 mètres, avec des lunettes sur le nez, ressemble en tout point à Christopher Reeve, l’acteur le plus célèbre à avoir incarné Clark Kent au cinéma. Immédiatement, des milliers d’internautes réagissent. Alors que lui n'avait même pas de compte sur les réseaux sociaux, il décide de se créer un profil sur Instagram "#tallclark", suivi désormais par plus de 100 000 personnes. Après s’être acheté un costume bleu à cape rouge, il voyage à travers tout le Brésil, visitant les hôpitaux et les écoles, sans demander aucune rémunération.

Léonardo Muylaert, le "Superman brésilien", dans le quartier de Tijuca, à Rio de Janeiro, au Brésil, le 18 mars 2024. (MAURO PIMENTEL / AFP)

Le super-pouvoir de... faire sourire !

Cependant, Léonardo Muylaert a quelques obligations professionnelles très prosaïques, étant à la ville non pas journaliste, mais avocat. Heureusement, il peut compter sur l’aide de sa compagne, sa Loïs Lane à lui, qui gère son agenda et filme ses vidéos, bref, c'est elle qui se tape la charge mentale comme tant d'héroïnes du quotidien. Et, même si Léonardo Muylaert n'est pas vraiment rescapé de l’anéantissement de la planète Krypton, il possède tout de même un superpouvoir : celui de faire sourire ceux qu'il croise.