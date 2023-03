Des réseaux sociaux à la politique, les stratégies du complotisme climatique

C’est devenu l’activité principale des climatosceptiques sur internet : délégitimer le travail des experts du Giec, dont la synthèse du sixième rapport d'évaluation sera publiée le 20 mars. L'occasion d'analyser les méthodes des dénialistes qui visent à minimiser, voire nier l’urgence climatique.

Le Giec est "une machine de propagande politique", ses scientifiques sont des "escrolos". Sur Internet, les climatosceptiques cherchent à démontrer que ce Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat est corrompu. Mais pas seulement.

C'est ce que démontre le projet Climatoscope, lancé en 2015 par le mathématicien David Chavalarias, directeur de l’Institut des systèmes de complexes de Paris, et Maziyar Panahi, ingénieur au CNRS spécialisé en intelligence artificielle. Cet outil analyse les tweets des comptes climatosceptiques sur Twitter.

Une communauté "plus structurée" depuis l'été dernier

Selon leur dernière étude publiée à la mi-février, le nombre de comptes climatosceptiques a bondi sur Twitter en France à l'été 2022. a France fait face à un fort regain de climatoscepticisme sur Twitter depuis juillet 2022. "Si on regarde l'activité climato-sceptique ou climato-dénialiste au niveau de la France sur les cinq ans d'observation, ce qu'on s'aperçoit, c'est que depuis cet été, il y a la formation d'une communauté beaucoup plus structurée, qui reste relativement petite, mais bon qui croît très vite sur les thèmes dénialistes, explique David Chavalarias. Et cette communauté est inspirée notamment de toute la mouvance dénialiste que l'on trouve aux États-Unis et dans d'autres pays anglo-saxons."

Des motivations économiques, politiques, géopolitiques de ces réseaux à leurs stratégies pour augmenter leur influence ou porter leur idée, David Chavalarias analyse dans cet épisode les différentes techniques employées sur par ces réseaux. Tristan Mendès-France et Rudy Reichstadt reviennent aussi sur le rôle des réseaux sociaux et des algorithmes dans les mécanismes du complotisme climatique sur internet.

