Malcolm X, rap et légende

Brother Malcolm dans ce titre de Disiz la Peste, c’est Malcolm X, qui se disait lui-même "nationaliste noir" et qui est mort assassiné pendant un discours en février 1965, quelques semaines avant d’avoir quarante ans. Et vous l’avez entendu cette semaine sur France Info, jeudi 18 novembre, la justice américaine a innocenté officiellement deux hommes qui, à l’époque, ont été emprisonnés pour ce meurtre, et qui ont passé une vingtaine d’années en prison.

Sans que l’on sache encore qui sont les vrais coupables, cela nous rappelle quelle est l’aura de Malcolm X, et quel est le traumatisme de sa mort, un peu comme Patrice Lumumba, premier ministre du Congo indépendant, assassiné en 1961, que cite aussi Disiz La Peste dans ce titre de 2015. Et le rappeur français, grand admirateur de Malcolm X, sait aussi que le personnage n’est pas fait tout d’une pièce et qu’il pose encore question.

Dans le premier épisode de Ces chansons qui font l’actu ce week-end, vous entendez des extraits de :

Disiz la Peste, Malcolm, 2015

Médine (avec Yousoupha), Apprentissage (remix), 2010

Stomy Bugsy, Même pas mort, 2015

Casey (avec Hamé et La Rumeur), Les Mains noires, 2009

Yousoupha, Solaar pleure, 2021

Yousoupha, Love Musik, 2015

Yousoupha, Youssoupha est mort, 2016

Yousoupha, Black Out, 2015

Jacqueline Dulac, Martin Luther King, 1970

Eddy Mitchell, Quelque chose a changé, 2015

Disiz la Peste, Malcolm, 2015



