Ces chansons qui font l'actu. "Un bel enterrement flatterait mon ego" (signé Aznavour)

Le président arménien Armen Sarkisian et le président français Emmanuel Macron lors de l'hommage national à Charles Aznavour aux Invalides, le 5 octobre 2018. (CHRISTOPHE ENA / AFP)

Charles Aznavour est le premier artiste de la chanson populaire à être honoré d’un hommage national – vous l’avez entendu en direct, vendredi sur France Info.

Dans une chanson de 2007 aux allègres arrangements latino-américains, il faisait un pied de nez à la mort, et même à la postérité, avec J’abdiquerai. Il avait 83 ans et il s’amusait à imaginer la fin de sa vie – et c’était plutôt joyeux. Tous les artistes n’ont pas les mêmes dispositions en parlant de leur enterrement.

Dans le premier épisode de cette chronique diffusé ce week-end, vous entendez des extraits de :

Charles Aznavour, J'abdiquerai, 2007

Léo Ferré, À mon enterrement, 1971

Damien Saez, Chanson pour mon enterrement, 2008

Au Bonheur des Dames, À mes funérailles, 2006

Noël Colombier, Ce jour-là, 1966

Georges Brassens, Supplique pour être enterré à la plage de Sète, 1966

Maxime Le Forestier, La Visite, 1988

Ricet Barrier, L'Enterrement, 1966

Mell, Mon enterrement, 2016

Barbara, Y aura du monde, 1967







