Ces chansons qui font l'actu. Le 1er décembre 1955, Rosa Parks

Rosa Parks, figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis, est devenue célèbre le 1er décembre 1955 à Montgomery (Alabama) en refusant de céder sa place à un passager blanc. (DON CRAVENS / THE LIFE IMAGES COLLECTION / GETTY IMAGES)

Tout commence avec Rosa Parks le 1er décembre 1955, il y a exactement 63 ans aujourd’hui. Ce jour-là, cette couturière de 42 ans refuse de se lever pour céder sa place à l’avant d’un bus, à Montgomery dans l’Alabama, pour la laisser à un voyageur blanc et aller s’asseoir à l’arrière.

Cette histoire a souvent été chantée – comme en France par Pascal Obispo, en 2006, sur un texte de Lionel Florence écrit quelques mois après la mort de Rosa Parks. Car il ne s’est pas agi seulement d’une histoire de place dans le bus. En 1955, après que la police l'a verbalisée, son cas déclenche une campagne contre les lois ségrétationnistes aux États-Unis, une campagne animée par un jeune pasteur baptiste de 26 ans, Martin Luther King.

Dans le premier épisode de cette chronique ce week-end, vous entendez des extraits de :

Neville Brothers, Sister Rosa, 1989

Pascal Obispo, Rosa, 2006

Willie Sordill, Rosa Parks, 1980

Ellis Paul, Rosa Parks, 2011

Pete Seeger, If You Miss Me At the Back of the Bus, 1963

Hymn For Her, Rosa Parks Boulevard, 2013

Skepta, Shutdown, 2016

Ben l'Oncle Soul, Soulman, 2010

Pit Baccardi, Si j'étais, 1999

Outkast, Rosa Parks, 1998

Neville Brothers, Sister Rosa, 1989









